A kanadai vb-n a magyar küldöttséget 10 versenyző képviseli majd, a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) tájékoztatása szerint a férfiaknál Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Major Dominik és Bontovics Balázs, a nőknél Bácskai Sára Luca, Somodi Maja Dóra, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Diána Laura áll rajthoz Montrealban. Érdekesség, hogy a kínai csapatból két klasszis kimaradt: a magyar színekben olimpiai bajnok, majd 2022-ben országváltást kezdeményező Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sem lesz ott a vb-n.

Fotó: CHEN ZHONGHAO / XINHUA

Liu Shaoang és bátyja miért marad le a vb-ről?

Az idősebb Liu fivér már a 2026-os téli olimpián sem szerepelt, öccse azonban rajthoz állt, ám végül érem nélkül maradt Milánóban. Liu Shaoang az ötkarikás játékok után azt nyilatkozta, hogy amennyiben még tud segíteni, akkor továbbra is a kínai válogatott rendelkezésére áll, de egyelőre pihenni szeretne, mert fizikálisan és mentálisan is kimerült, ám azt nem mondta, hogy már a világbajnokságra se menne el – emelte ki a Magyar Nemzet.

A montreali vb-re Kína a női csapatán nem sokat változtatott, ám a férfiaknál a Liu testvérek mellett két másik klasszis, Szun Long és Lin Hsziao-csün is kimaradt a keretből.

A kínai szakvezetés a fiatalítás mellett döntött, ám az ázsiai országban megdöbbentőnek nevezték az összeállítást, és rossz néven vették, hogy a legjobb versenyzők nem utazhatnak el a vb-re. A kínai közösségi médiában is nagy volt a feháborodás a történtek miatt, sokan nem hisznek abban, hogy a rutintalan fiatalok megállják majd a helyüket Montrealban.