Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Olaj

Háborognak az ukránok, mert nem tankolhatnak védett áron

Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken ünnepli 28. születésnapját a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. Liu Shaoang a jeles esemény alkalmából megható üzenetet kapott bátyjától, aki egy különleges fotót osztott meg a közösségi oldalán testvéréről.

Liu Shaoang és bátyja, Liu Shaolin Sándor magyar színekben lettek olimpiai bajnokok, ám 2022-ben országváltást kezdeményeztek, azóta a kínai válogtottat erősítik. Kettejük közül a fiatalabb Liu testvér vett részt az idei téli olimpián, de Milánóban nem tudott érmet szerezni a klasszis korcsolyázó. A fivérek a montréali világbajnokságon nem lesznek ott, a kínai csapat keretébe fiatalítás okán nem kerültek be

Liu Shaoang és bátyja nem lesznek ott a vb-n
Liu Shaoang és bátyja nem lesznek ott a vb-n
Fotó: YAO QILIN / XINHUA

Milyen üzenetet kapott Liu Shaoang a testvérétől?

A fiatalabb Liu testvér pénteken ünnepli 28. születésnapját, bátyja pedig természetesen felköszöntötte őt. A közösségi médiában meglehetősen aktív klasszisok az Instagram-történetükben osztották meg a bejegyzést, a poszt mindkettejük oldalára felkerült. 

„Ezt látom mindig magam előtt, amikor rád nézek. Itt vagyunk, és egy újabb év telt el. Boldog születésnapot a másik felemnek” 

– írta Liu Shaolin Sándor, aki egy eddig még nem látott gyerekkori fotót posztolt az öccséről.

(251121) -- GDANSK, Nov. 21, 2025 (Xinhua) -- Liu Shaolin of team China reacts before the mixed team relay quarterfinals at the ISU Short Track World Tour #3 speed skating event in Gdansk, Poland, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Gao Jing) (Photo by Gao Jing / Xinhua via AFP)
Liu Shaolin Sándor érzelmes üzenettel köszöntötte fel öccsét
Fotó: GAO JING / XINHUA

A vb-ről lemaradó Liu fivérek kapcsán egyébként nagy volt a felháborodás Kínában, sokan nem hisznek abban, hogy a rutintalan fiatalok megállják majd a helyüket Montréalban.

  • Kapcsolódó cikkek
Liu Shaolin Sándor exbarátnője az online pornózásba menekült
„Karma” – üzent a kárörvendőknek a Liu testvérek édesanyja
Drámai bukása után meglepő üzenetet küldött Liu Shaoang

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!