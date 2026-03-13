Liu Shaoang és bátyja, Liu Shaolin Sándor magyar színekben lettek olimpiai bajnokok, ám 2022-ben országváltást kezdeményeztek, azóta a kínai válogtottat erősítik. Kettejük közül a fiatalabb Liu testvér vett részt az idei téli olimpián, de Milánóban nem tudott érmet szerezni a klasszis korcsolyázó. A fivérek a montréali világbajnokságon nem lesznek ott, a kínai csapat keretébe fiatalítás okán nem kerültek be.
Milyen üzenetet kapott Liu Shaoang a testvérétől?
A fiatalabb Liu testvér pénteken ünnepli 28. születésnapját, bátyja pedig természetesen felköszöntötte őt. A közösségi médiában meglehetősen aktív klasszisok az Instagram-történetükben osztották meg a bejegyzést, a poszt mindkettejük oldalára felkerült.
„Ezt látom mindig magam előtt, amikor rád nézek. Itt vagyunk, és egy újabb év telt el. Boldog születésnapot a másik felemnek”
– írta Liu Shaolin Sándor, aki egy eddig még nem látott gyerekkori fotót posztolt az öccséről.
A vb-ről lemaradó Liu fivérek kapcsán egyébként nagy volt a felháborodás Kínában, sokan nem hisznek abban, hogy a rutintalan fiatalok megállják majd a helyüket Montréalban.
