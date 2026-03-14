Rendkívüli

Durván nekimentek Ursula von der Leyennek – ezt nem teszi zsebre

Izrael Magyarországi Nagykövetsége felszólítást küldött a Tisza Pártnak

A darts Premier League hatodik állomása után a cheltenhami lóversenyen kapcsolódtak ki a legnagyobb sztárok. Luke Humphries már a fesztivál első napján ünnepelhetett, legutóbb pedig honfitársa, Luke Littler kaszált hatalmas összeget.

Jonny Clayton meggyőző teljesítménnyel húzta be a darts Premier League hatodik állomást, miután a nottinghami döntőben 6-1-es győzelmet aratott Luke Humphries ellen. Utóbbi az elődöntőben búcsúztatta Luke Littlert, akinek a kiesés ellenére is volt miért ünnepelnie ezen a héten. A 19 éves friss világbajnok ugyanis több riválisával együtt a cheltenhami lóversenyen vett részt, és hatalmas összeget húzott be egy fogadással.

Luke Littler és Luke Humphries Nottinghamben is összecsaptak
Fotó: ELIAS ROM / Belga

Luke Littler szép summát kaszált

A német Bild című lap jelentése szerint Littler 250 fontot tett fel a későbbi győztes lóra, aki gyakorlatilag úgy szelte át a célvonalat, hogy esélyt sem adott a riválisoknak. A 19 éves sztár 2500 fontot (több mint egymillió forintot) zsebelt be a nyertes fogadással, ám egy sportfogadással foglalkozó ismerőse ennél is többet kaszált, ő 5000 fontból csinált 64 ezret a futam végén. 

Littler a barátnőjével, Faith Millarral és jelenlegi riválisával, Luke Humphries-szel nézte végig a lóversenyt. Utóbbi egy nappal ezelőtt nyert egy nagyobb összeget, amikor 3250 fontot (másfél millió forint) szerzett egy futamon, viszont később bejelentette, hogy ezt jótékonysági célra fordítja.

A darts Premier League március 17-én folytatódik a hetedik fordulóval, a versenyzők Dublinban lépnek színpadra. Ami a tabellát illeti, jelenleg Clayton vezet 19 ponttal, őt követi Luke Littler (11 pont), Gerwyn Price (9) és Gian van Veen (9). 

