A Queen of Chess (magyarul: A sakk királynője) című dokumentumfilm az 1988-as olimpiai aranyérem történetét is bemutatja, ahol a magyar válogatott a szovjet csapatot megelőzve végzett az élen. A csapatban Polgár Zsuzsa az első, Polgár Judit a második, Mádl Ildikó a harmadik táblán játszott, Polgár Zsófia pedig tartalékként szerepelt.
Mádl Ildikó közleményben reagált a film tévedéseire
Mádl Ildikó olimpiai bajnok sakkozó a Magyar Sakkszövetség honlapján közzétett közleményében több ponton is vitatta a filmben bemutatott eseményeket. A „negyedik lányként” is emlegetett egykori válogatott játékos elsősorban azt kifogásolja, hogy a dokumentumfilm pontatlanul vagy hiányosan mutat be néhány kulcsfontosságú mozzanatot.
Mádl közleménye szerint a film nem tér ki kellő súllyal az ötödik fordulóban játszott Magyarország–Szovjetunió mérkőzésre. Ezen a rangadón Polgár Zsuzsa döntetlent ért el Csiburdanidze ellen, Polgár Judit szintén remizett Levityinával, míg Mádl Ildikó legyőzte Lityinszkaját, így a magyar csapat 2–1-re nyert.
A sakkozó szerint ez a győzelem kulcsfontosságú lépés volt a későbbi olimpiai aranyérem felé, mégis kimaradt a dokumentumfilm dramaturgiájából.
Mádl közleményében azt is kifogásolta, hogy a film azt a benyomást kelti, mintha Polgár Judit minden partiját megnyerte volna az olimpián. Mint írta, a valóságban Judit a szovjet Levityina ellen döntetlent játszott.
A dokumentumfilm egy másik részére is reagált:
Polgár Zsuzsa a filmben arról beszél, hogy a verseny hajrájában Mádl „aláírta volna az ezüstérmet”. A sakkozó ezt értelmetlen felvetésnek nevezte, hangsúlyozva, hogy a magyar csapat ekkor már három ponttal vezetett a harmadik helyen álló Jugoszlávia előtt.
Tragédia az olimpia alatt
Mádl Ildikó közleményében felidézte az olimpia egyik személyes tragédiáját is. Mint írta, a verseny második napján értesült arról, hogy edzője és akkori párja, Perényi Béla Görögországba tartva halálos autóbalesetet szenvedett.
Ennek ellenére végigjátszotta a tornát, és nyolc partijából 2345-ös teljesítményértékelést ért el.
A Magyar Nemzet Tompa János akkori szövetségi kapitányt is megszólaltatta az ügyben. A szakvezető felidézte: az olimpia során a szovjetek elleni mérkőzés előtt taktikai okokból nem árulták el előre a pontos táblasorrendet.
Mint mondta,
a verseny második fordulója után érkezett a tragikus hír Perényi Béla haláláról, ezért Mádl két fordulót kihagyott. Később azonban maga jelentkezett játéklehetőségért.
„Ildikó elképesztő lelkierőről tett tanúbizonyságot. Két kihagyott forduló után vállalta a játékot a szovjetek ellen” – idézte fel Tompa János.
A mérkőzésen Polgár Zsuzsa és Polgár Judit döntetlent játszott, Mádl viszont legyőzte Lityinszkaját, így Magyarország 2–1-re győzött.
Tompa szerint ez a siker kulcsfontosságú volt a tornán.
„Mádl Ildikó csodálatosan teljesített a tragédia után. A szovjetek elleni győzelme adta meg a hitet a csapatnak, hogy aranyérmes lehet” – fogalmazott.
Mádl közleményében azt is sérelmezte, hogy a dokumentumfilmben Tompa Jánost név szerint nem említik.
Polyánszky Zoltán: Természetes, hogy vita alakul ki
A vitáról a Magyar Nemzet Polyánszky Zoltánt, a Magyar Sakkszövetség elnökét is megkérdezte. A sportvezető elmondta: a szövetségnek nem feladata igazságot tenni egy sportolók közötti vitában, ugyanakkor természetesnek tartja, hogy egy olimpiai bajnok megszólal egy ilyen ügyben.
„Ha egy olimpiai bajnok azt kéri, hogy közleményt tehessen közzé a szövetség honlapján egy nagy nyilvánossággal járó ügyben, mint amilyen ez a film, azt nincs okunk visszautasítani” – mondta.
Hozzátette: egy életrajzi jellegű film esetében az alkotók válogathatnak az események között, ugyanakkor érthető, ha egyes szereplők más hangsúlyokat tartanak fontosnak.
„Az éremnek két oldala van. Egy film készítőinek megvan a szabadságuk a történet dramaturgiájának kialakítására, ugyanakkor azoknak is joguk van megszólalni, akik részt vettek az eseményekben” – fogalmazott.
A Magyar Nemzet megkereste Polgár Juditot a vita kapcsán, és a Magyar Sakkszövetség is felajánlotta számára a válaszadás lehetőségét saját felületein, a sakkozó azonban cikkünk megjelenéséig nem reagált.
- Még több cikk