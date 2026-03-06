A Queen of Chess (magyarul: A sakk királynője) című dokumentumfilm az 1988-as olimpiai aranyérem történetét is bemutatja, ahol a magyar válogatott a szovjet csapatot megelőzve végzett az élen. A csapatban Polgár Zsuzsa az első, Polgár Judit a második, Mádl Ildikó a harmadik táblán játszott, Polgár Zsófia pedig tartalékként szerepelt.

A kétszeres olimpiai bajnok magyar női sakkválogatott tagjai (jobbról): Polgár Zsuzsa, Polgár Judit, Polgár Zsófia és Mádl Ildikó

Fotó: MTI/Németh György

Mádl Ildikó közleményben reagált a film tévedéseire

Mádl Ildikó olimpiai bajnok sakkozó a Magyar Sakkszövetség honlapján közzétett közleményében több ponton is vitatta a filmben bemutatott eseményeket. A „negyedik lányként” is emlegetett egykori válogatott játékos elsősorban azt kifogásolja, hogy a dokumentumfilm pontatlanul vagy hiányosan mutat be néhány kulcsfontosságú mozzanatot.

Mádl közleménye szerint a film nem tér ki kellő súllyal az ötödik fordulóban játszott Magyarország–Szovjetunió mérkőzésre. Ezen a rangadón Polgár Zsuzsa döntetlent ért el Csiburdanidze ellen, Polgár Judit szintén remizett Levityinával, míg Mádl Ildikó legyőzte Lityinszkaját, így a magyar csapat 2–1-re nyert.

A sakkozó szerint ez a győzelem kulcsfontosságú lépés volt a későbbi olimpiai aranyérem felé, mégis kimaradt a dokumentumfilm dramaturgiájából.

Mádl közleményében azt is kifogásolta, hogy a film azt a benyomást kelti, mintha Polgár Judit minden partiját megnyerte volna az olimpián. Mint írta, a valóságban Judit a szovjet Levityina ellen döntetlent játszott.

A dokumentumfilm egy másik részére is reagált:

Polgár Zsuzsa a filmben arról beszél, hogy a verseny hajrájában Mádl „aláírta volna az ezüstérmet”. A sakkozó ezt értelmetlen felvetésnek nevezte, hangsúlyozva, hogy a magyar csapat ekkor már három ponttal vezetett a harmadik helyen álló Jugoszlávia előtt.

Tragédia az olimpia alatt

Mádl Ildikó közleményében felidézte az olimpia egyik személyes tragédiáját is. Mint írta, a verseny második napján értesült arról, hogy edzője és akkori párja, Perényi Béla Görögországba tartva halálos autóbalesetet szenvedett.

Ennek ellenére végigjátszotta a tornát, és nyolc partijából 2345-ös teljesítményértékelést ért el.