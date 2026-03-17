Szenzációs magyar siker az az amerikai egyetemi úszóbajnokságon. Kilenc magyar versenyző áll rajthoz az amerikai egyetemi úszóbajnokság (NCAA) női döntőjében, ilyenre korábban még nem volt példa.

Szerdától szombatig az atlantai olimpiára épült uszodában rendezik a NCAA női csúcsviadalát, az első divízió döntőjét, amelyben kilenc magyar versenyző áll rajthoz.

Pádár Nikolett a Texas Egyetemen képviseli a magyar színeket
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Ide bekerülni komoly rang, kizárólag azok úszhatnak, akik teljesítik az elég kemény szintidőket, és ez az idén a hölgyeknél sosem látott létszámban sikerült a kint tanuló magyar kiválóságoknak, hiszen kilencen is ott lehetnek a fináléban” – áll a magyar szövetség bejegyzésében, amelyben hangsúlyozzák, hogy a válogatott két oszlopos tagja, Ábrahám Minna és Pádár Nikolett három távon is indulási jogot szerzett.

Soha nem látott magyar siker Amerikában

A női úszó döntő magyar résztvevőinek programja, a távok yardban (zárójelben az egyetem):
Ábrahám Minna (USC): 100-200 gyors, 100 hát
Flück Nóra (Dél-Karolina): 1650 gyors
Kalmár Aliz (Fresno): 200 mell
Komoróczy Lora (Auburn): 100 hát
Molnár Dóra (USC): 200 hát
Pádár Nikolett (Texas): 100-200-500 gyors
Péter Virág (Houston): 200 mell
Szőke Zita (Ohio): 100-200 gyors
Tankó Beatrix (Nebraska): 100 pillangó

A férfiak döntője egy héttel később lesz ugyanott.

 

