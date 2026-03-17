Szerdától szombatig az atlantai olimpiára épült uszodában rendezik a NCAA női csúcsviadalát, az első divízió döntőjét, amelyben kilenc magyar versenyző áll rajthoz.
„Ide bekerülni komoly rang, kizárólag azok úszhatnak, akik teljesítik az elég kemény szintidőket, és ez az idén a hölgyeknél sosem látott létszámban sikerült a kint tanuló magyar kiválóságoknak, hiszen kilencen is ott lehetnek a fináléban” – áll a magyar szövetség bejegyzésében, amelyben hangsúlyozzák, hogy a válogatott két oszlopos tagja, Ábrahám Minna és Pádár Nikolett három távon is indulási jogot szerzett.
Soha nem látott magyar siker Amerikában
A női úszó döntő magyar résztvevőinek programja, a távok yardban (zárójelben az egyetem):
Ábrahám Minna (USC): 100-200 gyors, 100 hát
Flück Nóra (Dél-Karolina): 1650 gyors
Kalmár Aliz (Fresno): 200 mell
Komoróczy Lora (Auburn): 100 hát
Molnár Dóra (USC): 200 hát
Pádár Nikolett (Texas): 100-200-500 gyors
Péter Virág (Houston): 200 mell
Szőke Zita (Ohio): 100-200 gyors
Tankó Beatrix (Nebraska): 100 pillangó
A férfiak döntője egy héttel később lesz ugyanott.