Major Veronika aranyérmet nyert a légpisztolyosok vasárnapi versenyében a 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságon, az örményországi Jerevánban. A 28 éves olimpiai bronzérmes magyar versenyző karrierje során először diadalmaskodott világversenyen ötkarikás számban.

Major Veronika remek vasárnapot tudhat magáénak

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Major Veronika már két aranyéremnél jár az Eb-n

Major ezzel duplázott a kontinensviadal vasárnapi napján, korábban ugyanis a csapatversenyben is aranyérmes volt Fábián Sára Ráhel és Jákó Miriam társaságában. Itt a magyar csapat 1712 körrel diadalmaskodott, a második georgiaiak és harmadik bolgárok egyaránt 1710 kört lőttek, előbbi együttes hattal több belső tízest ért el.