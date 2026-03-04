A Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam és Major Veronika alkotta hármas nem bízta a véletlenre a dolgot az örményországi Európa-bajnokság zárónapján. Bár a mezőny foghíjas volt – többen inkább a korai hazautazást választották a magyarok elleni biztos vereség helyett –, a mieinket ez egyáltalán nem zavarta. A rangsoroló szakaszt és a negyeddöntőt is tükörsimán nyerték, az elődöntőben pedig már-már emberfeletti, 582 körös teljesítménnyel jelezték: az aranyéremnek már foglalt helye van a bőröndben.

Major Veronika a párizsi olimpián bronzérmet szerzett, most pedig öt Eb-aranyat

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Major Veronika és társai villámrajtot vettek

A döntőben a bolgárok hamar megtanulták, miért nem érdemes a magyar pisztolyosokkal ujjat húzni. Majorék 6-0-s villámrajtot vettek, és bár 8-2 után az ellenfél egy időkéréssel próbálta megakasztani a magyar hengert, Győrik Csaba szövetségi kapitány résen volt. Amikor a bolgárok 8-6-ra felzárkóztak, ő is időt kért, és ezzel el is dőlt minden. A pihenő után Fábián és Jákó sorra lőtte a tízeseket, Major pedig rutinosan hozta a pontokat, így a vége megsemmisítő, 16-6-os magyar diadal lett.

Ami Jerevánban történt, az sporttörténelem. Major Veronika minden versenyszámban, amelyben lőállásba lépett, a dobogó legfelső fokára állhatott. A döntő után elárulta, esze ágában sem volt szerénykedni, mert pontosan tudta, mire képes ez a trió.

Nagyon boldog vagyok, hogy ötből öt aranyat szereztem. A csapatban nyert első helyeknek pedig külön örülök. Ha azt mondanám, hogy meglepődtem, akkor hazudnék, mert ez a csapat már bizonyított. 2024-ben Győrben is megnyertük a hagyományos csapatversenyt és a trió számot is. Tudtam, hogy a lányok is bele fognak tenni mindent. Az aranymeccseken a tízeseket halmozták és meg is jegyeztem nekik a végén, hogy nagyon-nagyon jól lőttek és büszke vagyok arra, hogy egy csapatban lehetek velük"

– fogalmazott a keszthelyi klasszis.

A csapat motorja, Fábián Sára Ráhel szerint a siker receptje egyszerű: ők lőttek a legjobban, és kész. Kiemelte, hogy egy ilyen kimerítő Európa-bajnokság végén is maradt bennük elég erő ahhoz, hogy állva hagyják a mezőnyt.