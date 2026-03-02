Live
Itt az újabb magyar siker! Major Veronika és Nagy Ákos Károly aranyérmet nyert a pisztolyosok vegyes csapat számában a Jerevánban zajló légfegyveres Európa-bajnokságon hétfőn. Major számára eddig remekül alakul az esemény, hiszen ez volt a harmadik elsősége.

Major Veronika és Nagy Ákos Károly 576 körös eredménnyel, az alapverseny másodikjaként jutott be a négyes döntőbe, melyben gyakorlatilag végig vezetve, fölényesen diadalmaskodott, 1,8 körrel megelőzve a Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec összetételű címvédő török kettőst – írja az MTI.

Budapest, 2025. július 9. Major Veronika sportlövő, miután átvette új bronzérmét a tavalyi párizsi olimpián nyert érme kicserélése alkalmából rendezett ünnepségen a MOB székházában 2025. július 9-én. Major Veronikának, Muhari Eszter párbajtőrözőnek és Fojt Sára kajakosnak a helyszínen kapott medáljainak állaga ugyanis megromlott, ezért azok cserére szorultak. MTI/Hegedüs Róbert
Major Veronika bronzérmet szerzett a párizsi ötkarikás játékokon
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Már a harmadik aranyérmét szerzi Major Veronika

A hétfő délutáni siker volt a magyar küldöttség, egyúttal Major Veronika harmadik dobogós és egyben aranyérmes szereplése az Európa-bajnokságon, ahol vasárnap a sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major az egyéni versenyt és Fábián Sára Ráhellel, illetve Jákó Miriammal közösen a klasszikus csapatversenyt is megnyerte.

Hétfőn Péni István a férfi puskások, Dénes Eszter pedig a női puskások között jutott döntőbe, ahol előbbi az ötödik, utóbbi a hetedik helyen zárt.

