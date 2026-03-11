Live
Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy a rövidtávú futóversenyek végén szoros a befutó. Ez még rendben, na de olyat azért nem sokszor lehetett látni, hogy egy maraton végén lényegében célfotó döntsön. Nos, most ezt is lehúzhatjuk a bakancslistáról.

Egy elképesztő hajrának köszönhetően a michigani középiskola edzője, Nathan Martin mindössze egyetlen századdal, de az első helyen végzett a Los Angeles-i maratonon. Martin kedden a „Fox & Friends” című műsorban elmondta, hogy egy csapattal futott, de körülbelül öt mérfölddel a verseny vége előtt megelőzte őket és elindult előre. Azt mondta, tudta, hogy kenyai riválisa, Michael Kimani Kamau előtte van, de nem tudta, hol.

A Los Angeles-i maraton befutója elképesztően izgalmas lett
Fotó: SAVION WASHINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A maraton befutója elképesztő izgalmakat hozott

Az utolsó mérföldön (kb. 1.6 km) rájött, hogy van még esélye az aranyéremre, és az utolsó 800 méteren nagyobb sebességre kapcsolt. „Azt mondtam, hogy 'Hé, bele kell vágnom', és elkezdtem nyomni, aztán az utolsó száz méteren azt mondtam: 'Van egy esélyem, és megpróbálom megragadni.'” Martin a verseny utolsó másodpercében megelőzte Kamaut, 2:11:16.50-es idővel ért célba, és 0,01-gyel megelőzte Kamau-t, a hivatalos versenyeredmények szerint.

 

