A Márton ikrek edzője, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett szakember 2023 óta folyamatosan tagja a testületnek, a mostani megbízatása pedig 2027 végéig szól. A döntés jól jelzi a nemzetközi szervezet bizalmát a tréner szakmai munkája iránt, valamint azt is, hogy a magyar tekvondó egyre nagyobb súllyal van jelen a sportág nemzetközi szakmai életében.

A Márton ikrek edzője igazi aranykovács Luanával és Viviánával

Forrás: www.suomenvalmentajat.fi

Úttörő szerepet vállalt be a Márton ikrek mestere

Mikkonen a sportdiplomáciában is aktív szerepet vállal.

Tavaly első nőként végezte el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatásával indított Women in Sport High-Performance (WISH) programot, amelynek célja a női edzők és sportvezetők alulreprezentáltságának csökkentése. A világszövetség most már mentorként is számít rá: a jövőben a program résztvevőinek szakmai támogatásában is közreműködik.

Történelmi olimpiai siker

A finn szakember sportolóként is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozott: a londoni olimpián ötödik, Rióban pedig kilencedik helyen végzett.

Az olimpiákon szép eredményeket ért el

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Suvi Mikkonen edzőként történelmet írt, amikor tanítványa, Márton Viviana megnyerte a 67 kilogrammosok versenyét a párizsi olimpián. Ez volt az első alkalom az olimpiai tekvondó történetében, hogy női edző irányítása mellett szerzett aranyérmet egy versenyző.