Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Remek magyar vonatkozású hír a tekvondós világból. A Márton ikrek sikerei mellett a háttérben sportdiplomáciai fronton is fontos elismerés érte a magyar tekvondót: a finn Suvi Mikkonent, az olimpiai és világbajnok Márton Viviana, valamint a háromszoros világbajnok Márton Luana edzőjét újabb két évre beválasztották a Tekvondó Világszövetség (WT) edzői bizottságába.

A Márton ikrek edzője, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett szakember 2023 óta folyamatosan tagja a testületnek, a mostani megbízatása pedig 2027 végéig szól. A döntés jól jelzi a nemzetközi szervezet bizalmát a tréner szakmai munkája iránt, valamint azt is, hogy a magyar tekvondó egyre nagyobb súllyal van jelen a sportág nemzetközi szakmai életében.

A Márton ikrek edzője igazi aranykovács Luanával és Viviánával Forrás: www.suomenvalmentajat.fi
A Márton ikrek edzője igazi aranykovács Luanával és Viviánával
Forrás: www.suomenvalmentajat.fi

Úttörő szerepet vállalt be a Márton ikrek mestere

Mikkonen a sportdiplomáciában is aktív szerepet vállal.

Tavaly első nőként végezte el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatásával indított Women in Sport High-Performance (WISH) programot, amelynek célja a női edzők és sportvezetők alulreprezentáltságának csökkentése. A világszövetség most már mentorként is számít rá: a jövőben a program résztvevőinek szakmai támogatásában is közreműködik.

Történelmi olimpiai siker

A finn szakember sportolóként is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozott: a londoni olimpián ötödik, Rióban pedig kilencedik helyen végzett.

Sweden's Nikita Glasnovic (C) competes against Finland's Suvi Mikkonen (L) during their womens taekwondo quarter-final bout in the -57kg category as part of the Rio 2016 Olympic Games, on August 18, 2016, at the Carioca Arena 3, in Rio de Janeiro. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Az olimpiákon szép eredményeket ért el
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Suvi Mikkonen edzőként történelmet írt, amikor tanítványa, Márton Viviana megnyerte a 67 kilogrammosok versenyét a párizsi olimpián. Ez volt az első alkalom az olimpiai tekvondó történetében, hogy női edző irányítása mellett szerzett aranyérmet egy versenyző.

  • Még több cikk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!