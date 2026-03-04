A korábbi két súlycsoportos UFC-bajnok szupersztár már hosszú ideje kacérkodik a visszatéréssel. Conor McGregor (10-4 UFC, 22-6 MMA) utoljára 2021-ben harcolt, Dustin Poirier ellen veszített TKO-val, amikor ráadásul csúnyán el is törte a lábát.

Conor McGregor most tényleg visszatér?

Fotó: NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ír harcos legutóbb 2024-ben állt ilyen közel a visszatéréshez, akkor mindent megígért, már bejelentett meccs is volt Michael Chandler ellen. A UFC 303-ra tervezett mérkőzést azonban egy edzésen szerzett lábujjsérülés miatt kénytelen volt lemondani.

McGregor most viszont úgy véli, néhány hónap múlva minden megváltozik, és június 14-én a UFC Fehér Házban megrendezésre kerülő gáláján harcolhat.

Tárgyalok a UFC-vel egy mérkőzésről, ami vagy a Fehér Házban, vagy annak környékén lesz. Valamikor a nyáron McGregor visszatér”

- mondta botrányairól is elhíresült ír.

Tavaly 18 hónapos eltiltással sújtották, mert megsértette a UFC doppingellenes szabályzatát még 2024-ben. A szervezetnél a harcosok véletlenszerű ellenőrzéseknek vannak alávetve, ennek pedig nem tett eleget. A felfüggesztés visszamenőleg, 2024 szeptember 20-tól idén március 20-ig tart.

Az egykor hősként ünnepelt, a küzdősportok világában hatalmas úttörőnek tartott McGregor az MMA történetének egyik leghíresebb harcosa két vereség után szeretne visszatérni az oktagonba. Legutóbb több mint hat éve nyert mérkőzést, 2020 januárjában az első menetben TKO-zta Donald Cerrone-t.

