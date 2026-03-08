A UFC nyilvánosságra hozta a 2026. június 14-én, Donald Trump 80. születésnapján esedékes gála párosításait. Dana White, a szervezet főnöke friss információkat osztott meg Conor McGregor jövőjével kapcsolatban.

Hol van McGregor?

Fotó: JIM WATSON / AFP

A UFC-rendezvényt az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként rendezik a Fehér Ház kertjében Washingtonban. Az főmérkőzés mellett, amelyen Ilia Topuria és Justin Gaethje mérkőzik, öt további összecsapást rendeznek, azonban az ír legenda, Conor McGregor nevét hiába keressük a párosítások között.

McGregor az elmúlt hetekben többször is megrebegtette visszatérését. Rendszeresen publikál edzővideókat a közösségi médiában. A legutóbb pedig egyenesen arról beszélt, tárgyal a UFC-vel egy mérkőzésről, és idén nyáron visszatér az oktagonba a 18 hónapos eltiltását követően. Dana White azonban tiszta vizet öntött a pohárba.

Dana White says there is no update on when Conor McGregor will return, but they are talking with him. pic.twitter.com/gvnv7jWBIo — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) March 8, 2026

„Nem tudok új információkkal szolgálni, de nyilvánvalóan tárgyalunk Conorral” – mondta a UFC első embere. White-ot ezután megkérdezték, hogy van-e bármilyen ütemterv arról, mikor jelenthetik be az ír következő meccsét. Szűkszavúan csak annyit mondott, „még csak közel sem”.

Nem Conor McGregor volt az egyetlen legenda, aki lemaradt a gáláról. Jon Jones sem kapott helyet a különleges gálán, dühében több posztot is írt a közösségi médiában, amelyeket később törölt. Azt állította, készen állt volna a harcra, de ezt már valószínűleg sosem tudjuk meg.