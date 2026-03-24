Halálos balesetben meghalt a 23 éves bokszoló-influenszer, Dominika Elischerová.

Szörnyű tragédia: meghalt Dominika Elischerová

Meghalt Dominika Elischerová

A fiatal sportoló Thaiföldön, a népszerű üdülőszigeten, Koh Samuin tartózkodott, ahol

éppen muay thai edzésre tartott, amikor végzetes baleset érte. A helyi beszámolók szerint robogójával közlekedett, amikor egy teherautó nekiütközött. A súlyos ütközés után azonnal kórházba szállították, az életét azonban már nem tudták megmenteni.

Csapattársa, Samir Margina szemtanúja volt a tragédiának, és megrendítő részleteket osztott meg Mina állapotáról. Elmondása szerint a sportoló szíve többször is leállt.

Mina szíve háromszor feladta, majd negyedszerre is kómába került”

– nyilatkozta még a halála előtti napon. Hozzátette, hogy a helyzet rendkívül súlyos volt, és arra kérte az embereket, imádkozzanak érte.



Margina később élesen bírálta a kórházi ellátást is, azt állítva, hogy az orvosok nem vették elég komolyan a helyzetet. A tragédia után azonban egy érzelmes búcsúüzenetben emlékezett meg barátjáról: „Te voltál a legnagyobb harcos, és az is maradsz. Köszönöm a gyönyörű közös élményeket” – írta egy közös fotó mellé.

Mina halála mélyen megrázta barátait és követőit is. Influenszer barátnője, Adelka Soukupova szívszorító sorokkal búcsúzott:

Isten veled, testvérem. Mindig az maradsz, akiben bármikor megbízhattam. Szeretlek.”

A cseh külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a fiatal nő az azonnali orvosi segítség ellenére hunyt el, még mielőtt további kezeléseket kaphatott volna.



Dominika Elischerová hatalmas rajongótábort épített fel a közösségi médiában:

több százezer követő figyelte mindennapjait és thaiföldi edzéseit. Korábban szerepelt a „Clash of the Stars” című cseh MMA-műsorban is, amelyben harcosként és médiaszemélyiségként is ismertté vált.

A műsor készítői és közössége is megrendülten búcsúzott tőle: „Mérhetetlen fájdalommal jelentjük be, hogy Dominika elvesztette utolsó harcát a kórházban… Ez összetöri a szívünket. Harcosunk, műsorvezetőnk, barátunk és mindenekelőtt családtagunk távozott. A nevetésed, a pozitív energiád és a küzdeni akarásod örökké velünk marad.”