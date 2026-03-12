Mike Tyson március 12–14. között Las Vegasban egy háromnapos bemutatót rendez, ahol tehetséges amatőrök mutathatják meg magukat, és a program célja a következő olimpiai reménységek felkutatása.

Mike Tyson egész amerikai bokszot forradalmasítja

Csodára készül Mike Tyson?

Tyson szerint az amatőr boksz „az élete” és „sportkarrierjének legszebb időszaka” volt, amikor még fiatalként a csúcsra törhetett – árulta el a Ring Magazinnak adott nagyinterjúban.

Igazából egyetlen módja van annak, hogy figyelemre méltó visszatérést produkáljon az amerikai amatőr boksz, ha létrehozunk egy mindenre kiterjedő, sikerorientált programot”

– mondta Tyson, példaként Vaszilij Lomacsenkót említve, aki amatőrként több száz meccset vívott, mielőtt profiként világbajnok lett.

A legenda szerint az amerikai ökölvívás legnagyobb problémái a kevés klub, kevés bunyós, hiányzó amatőr program és az olimpiai részvétel bizonytalansága, ami fiatalokat a profi világ felé terelt. Juniorként Tyson két alkalommal is olimpiai bajnok volt, 1984-ben Golden Glove-ot nyert, és saját bevallása szerint minden nap gyakorolt, hogy elérje a csúcsot.

A fiatal tehetségek közül külön kiemelte a 18 éves, 202 cm magas Joseph Awinongya Jr.-t: „A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket. Mindig annak a pártján állok, aki megdönti ezt a rekordot.” Tyson saját gyerekkorát is felidézte: 13 éves koráig 38-szor tartóztatták le, mígnem a boksz célt adott életének.

A profi karrierrel kapcsolatosan is nyilatkozott:

szimpátiával figyeli a Zuffa Boxingot, ha egzotikus helyszínt kellene választania, valószínűleg Görögországban, Míkonoszon bokszolna, és egy oroszlánnal is megküzdene.

A közelgő, április 25-re tervezett bemutatómeccs Mayweatherrel számára tiszta verseny:

Nincs bennem ellenségeskedés. Csak bokszolunk. Két harcos lesz ott a ringben, akik bokszolnak egymással.”

Tyson kritikusan szemléli a mai profi ökölvívókat, akik évente kevesebb meccset vívnak, mint az ő idejében, és elismeri a mai klasszisok tehetségét, például Uszik, Shakur Stevenson, Keyshawn Davis és Naoya Inoue kapcsán.

Mi más harcosok voltunk. Én évente négyszer védtem meg a címem, a legnagyobb csatáimat Evander Holyfielddel vívtam. Most ezek a srácok kétévente egyszer”

– tette hozzá.