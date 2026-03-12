Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos!

Sokkoló részleteket árult el a láncfűrésszel megtámadott fideszes aktivista – az Origónak beszélt az esetről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra robbantotta a „bombát", ám ezúttal nem a ringben. Mike Tyson, a profi ökölvívás valaha volt legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka nemcsak egy bemutatómeccsre készül Floyd Mayweather ellen, hanem az amerikai amatőr ökölvívás újjáélesztését is célul tűzte ki.

Mike Tyson március 12–14. között Las Vegasban egy háromnapos bemutatót rendez, ahol tehetséges amatőrök mutathatják meg magukat, és a program célja a következő olimpiai reménységek felkutatása.

Mike Tyson egész amerikai bokszot forradalmasítja
Mike Tyson egész amerikai bokszot forradalmasítja 
Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Csodára készül Mike Tyson?

Tyson szerint az amatőr boksz „az élete” és „sportkarrierjének legszebb időszaka” volt, amikor még fiatalként a csúcsra törhetett – árulta el a Ring Magazinnak adott nagyinterjúban. 

Igazából egyetlen módja van annak, hogy figyelemre méltó visszatérést produkáljon az amerikai amatőr boksz, ha létrehozunk egy mindenre kiterjedő, sikerorientált programot”

 – mondta Tyson, példaként Vaszilij Lomacsenkót említve, aki amatőrként több száz meccset vívott, mielőtt profiként világbajnok lett.

A legenda szerint az amerikai ökölvívás legnagyobb problémái a kevés klub, kevés bunyós, hiányzó amatőr program és az olimpiai részvétel bizonytalansága, ami fiatalokat a profi világ felé terelt. Juniorként Tyson két alkalommal is olimpiai bajnok volt, 1984-ben Golden Glove-ot nyert, és saját bevallása szerint minden nap gyakorolt, hogy elérje a csúcsot.

A fiatal tehetségek közül külön kiemelte a 18 éves, 202 cm magas Joseph Awinongya Jr.-t: „A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket. Mindig annak a pártján állok, aki megdönti ezt a rekordot.” Tyson saját gyerekkorát is felidézte: 13 éves koráig 38-szor tartóztatták le, mígnem a boksz célt adott életének.

A profi karrierrel kapcsolatosan is nyilatkozott: 

szimpátiával figyeli a Zuffa Boxingot, ha egzotikus helyszínt kellene választania, valószínűleg Görögországban, Míkonoszon bokszolna, és egy oroszlánnal is megküzdene. 

A közelgő, április 25-re tervezett bemutatómeccs Mayweatherrel számára tiszta verseny: 

Nincs bennem ellenségeskedés. Csak bokszolunk. Két harcos lesz ott a ringben, akik bokszolnak egymással.”

Tyson kritikusan szemléli a mai profi ökölvívókat, akik évente kevesebb meccset vívnak, mint az ő idejében, és elismeri a mai klasszisok tehetségét, például Uszik, Shakur Stevenson, Keyshawn Davis és Naoya Inoue kapcsán.

Mi más harcosok voltunk. Én évente négyszer védtem meg a címem, a legnagyobb csatáimat Evander Holyfielddel vívtam. Most ezek a srácok kétévente egyszer”

 – tette hozzá.

Rico Verhoevent gyomorszájon vágta Eddie Hall – videó
Veres Roland és Enyingi Sára a világ legjobb edzőjéhez került Las Vegasban
Ilyen az, amikor egy profi bokszoló megüti a világ legerősebb emberét – videó
Micsoda? A világ legjobb bokszolója lehet Ukrajna elnöke
Csődbe mehetett a milliárdos Floyd Mayweather?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!