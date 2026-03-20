Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Látta már?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken este futottak a versenyzők a fedettpályás atlétikai világbajnokság elődöntőiben. Molnár Attila a harmadik futamban volt érdekelt és zseniálisan teljesített.

Molnár Attila pénteken este kilenc óra előtt állt rajthoz a fedettpályás atlétikai világbajnokság elődöntőjében a férfi 400 méteres síkfutás versenyszámában. A magyar atléta a 3. futamban volt érdekelt az 5-ös pályán. Azzal a tudattal állhatott rajthoz, hogy minden futam győztese automatikusan továbbjut a szombat esti fináléba, emellett pedig az összesítésben a további négy legjobb idő érhet döntőt (így alakult ki a döntő mezőnye).

Molnár Attila simán bejutott a döntőbe
Fotó: Magyar Atlétika Facebook-oldala

Molnár Attila bejutott a döntőbe

A 24 éves sportoló remek formában kezdte a 2026-os évet, hogy mást ne mondjunk, 45.01 másodperces idővel februárban Európa-csúcsot ért el férfi 400 méteren Ostravában, a fedettpályás atlétikai sorozat arany kategóriájú versenyén.

A Fradi futója a harmadik elődöntőben nem sok izgalmat hagyott a nézőknek, viszonylag hamar az élre állt és magabiztosan húzta be a futamát 45.81-es idővel, ezzel pedig kvalifikálta magát a döntőbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!