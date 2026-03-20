Molnár Attila pénteken este kilenc óra előtt állt rajthoz a fedettpályás atlétikai világbajnokság elődöntőjében a férfi 400 méteres síkfutás versenyszámában. A magyar atléta a 3. futamban volt érdekelt az 5-ös pályán. Azzal a tudattal állhatott rajthoz, hogy minden futam győztese automatikusan továbbjut a szombat esti fináléba, emellett pedig az összesítésben a további négy legjobb idő érhet döntőt (így alakult ki a döntő mezőnye).

Molnár Attila simán bejutott a döntőbe

A 24 éves sportoló remek formában kezdte a 2026-os évet, hogy mást ne mondjunk, 45.01 másodperces idővel februárban Európa-csúcsot ért el férfi 400 méteren Ostravában, a fedettpályás atlétikai sorozat arany kategóriájú versenyén.

A Fradi futója a harmadik elődöntőben nem sok izgalmat hagyott a nézőknek, viszonylag hamar az élre állt és magabiztosan húzta be a futamát 45.81-es idővel, ezzel pedig kvalifikálta magát a döntőbe.