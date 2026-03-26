„A jövőben minden női kategóriában, legyen az egyéni vagy csapatsport, csak biológiai nők vehetnek részt” – írta csütörtöki közleményében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), hozzátéve, hogy a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát. A bizottság első női elnöke, a tavaly megválasztott Kirsty Coventry azzal kommentálta a döntést, hogy már versenyző korában is azért küzdött, miszerint minden sportoló igazságos küzdelemben mérethesse meg magát, s ez a mostani szabályozást ennek érdekében hozták meg tudósok és orvosszakértők segítségével.

Kirsty Leigh Coventry Seward, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság fontos döntést hozott

„Az olimpián sokszor apróságok döntenek győzelemről és vereségről, már csak ezért is teljesen nyilvánvaló, hogy nem lenne sportszerű, ha biológiai férfiak női versenyeken indulhatnának. Több sportágban ez ráadásul nem is lenne biztonságos” – jelentette ki a zimbabwei sportvezető. A NOB közleményében hangsúlyozta, hogy a mostani döntés előtt szakemberek hosszú hónapokon át gyűjtötték az adatokat, egyeztettek szakértőkkel a transznemű kérdésben, és kutatásaik szerint kijelenthető, hogy a férfinak született sportolók egyértelműen előnyben vannak a nőként születettekkel szemben, elsősorban azokban a sportágakban, melyek erőre, fizikai teljesítményre, és kitartásra épülnek.