Pompásan – ad rövid választ Noszály Sándor a bevezetőnek szánt, „hogy van?” kérdésre. – Itt a tavasz, süt a nap. Ráadásul, ma van az 54. születésnapom, és szinte állandóan kapom a gratuláló üzeneteket. Délután pedig padelezek. Szóval, tényleg jól vagyok.

Noszály Sándor őszintén beszélt mentális betegségéről, könyvet ír a korábbi teniszező

Noszály Sándor sportágat vált?

Padel? Hűtlen lett a teniszhez?

Mostanában egyre többször a padelt választom, de ez rokon sportág. Szeretem, mert érdekes, izgalmas játék. De nem lettem hűtlen a teniszhez sem, több játékossal is foglalkozok, csak az utazásokat hanyagolom, nem szeretem stresszelni magam a pálya szélén.

Nem akarom emlékeztetni, de volt rossz bőrben is. Néhány éve sokan aggódtak az egészségi állapota miatt.

Kívülről tényleg aggasztó lehetett. 2014-ben a válásom idején kezdődött a depressziós korszakom, ami az én esetemben bipoláris zavarokkal párosult. Ha van is betegségtudatod, mindent felülír az az eufória, amit a mániás epizódoknál érzel, amikor elégedett vagy önmagaddal, úgy érzed, ott vagy a csúcson, minden akadályt legyőzöl. Aztán egyszer csak átkerülsz a „sötét oldalra”, levert leszel, nincs kedved semmihez, kerülöd az embereket. Nehéz szembenézni ezzel a kettősséggel, segítségre van szükség a leküzdéséhez.

Fotó: MW archív/Sándor Bánkúti

Erre mondják a macsó férfiak, hogy a piruláknál a két sör, két vodka kombó jobb megoldás?

Én ezzel a megoldással soha sem éltem, nem vagyok egy piás pali, a legnagyobb problémáim idején sem az alkohol jelentett megoldást. Sőt, most már nem iszom egy kortyot sem. A bipolaritás azzal a veszéllyel jár, hogy miután időnként fenn vagy a csúcson, vissza akarod szerezni azt az állapotot, ezért hagyod abba a gyógyszerek szedését, hogy megint „érezd az ütést”. A válásom után egyre csak pörögtem, alig aludtam, aztán hazarepültem Amerikából, szinte egyenesen a János Kórházba. Jöttek a kezelések, durva volt. A legveszélyesebb az, hogy az eufóriát várod, ezért hagyják abba a gyógyszerek szedését, keresik azt a jó érzést. Egyensúlyozni kell a gyógyszerekkel, és kerülni a triggereket, az automatikus viselkedési reakciókat, főleg a stresszt. Ezért nem utazok például a játékosokkal a versenyekre.