Pompásan – ad rövid választ Noszály Sándor a bevezetőnek szánt, „hogy van?” kérdésre. – Itt a tavasz, süt a nap. Ráadásul, ma van az 54. születésnapom, és szinte állandóan kapom a gratuláló üzeneteket. Délután pedig padelezek. Szóval, tényleg jól vagyok.
Noszály Sándor sportágat vált?
Padel? Hűtlen lett a teniszhez?
Mostanában egyre többször a padelt választom, de ez rokon sportág. Szeretem, mert érdekes, izgalmas játék. De nem lettem hűtlen a teniszhez sem, több játékossal is foglalkozok, csak az utazásokat hanyagolom, nem szeretem stresszelni magam a pálya szélén.
Nem akarom emlékeztetni, de volt rossz bőrben is. Néhány éve sokan aggódtak az egészségi állapota miatt.
Kívülről tényleg aggasztó lehetett. 2014-ben a válásom idején kezdődött a depressziós korszakom, ami az én esetemben bipoláris zavarokkal párosult. Ha van is betegségtudatod, mindent felülír az az eufória, amit a mániás epizódoknál érzel, amikor elégedett vagy önmagaddal, úgy érzed, ott vagy a csúcson, minden akadályt legyőzöl. Aztán egyszer csak átkerülsz a „sötét oldalra”, levert leszel, nincs kedved semmihez, kerülöd az embereket. Nehéz szembenézni ezzel a kettősséggel, segítségre van szükség a leküzdéséhez.
Erre mondják a macsó férfiak, hogy a piruláknál a két sör, két vodka kombó jobb megoldás?
Én ezzel a megoldással soha sem éltem, nem vagyok egy piás pali, a legnagyobb problémáim idején sem az alkohol jelentett megoldást. Sőt, most már nem iszom egy kortyot sem. A bipolaritás azzal a veszéllyel jár, hogy miután időnként fenn vagy a csúcson, vissza akarod szerezni azt az állapotot, ezért hagyod abba a gyógyszerek szedését, hogy megint „érezd az ütést”. A válásom után egyre csak pörögtem, alig aludtam, aztán hazarepültem Amerikából, szinte egyenesen a János Kórházba. Jöttek a kezelések, durva volt. A legveszélyesebb az, hogy az eufóriát várod, ezért hagyják abba a gyógyszerek szedését, keresik azt a jó érzést. Egyensúlyozni kell a gyógyszerekkel, és kerülni a triggereket, az automatikus viselkedési reakciókat, főleg a stresszt. Ezért nem utazok például a játékosokkal a versenyekre.
Úgy két éve, egy bokszolós tévéműsor idején, finoman szólva, nem túl szerencsés megnyilvánulásai voltak, akkoriban visszaesett?
Az első meccs után jött a trigger, komoly adrenalinfröccsöt kaptam, haladtam a csúcs felé, kimentem Amerikába is, és még az időeltolódás sem okozott problémát, hajtottam magam ezerrel. S mondtam hülyeségeket a karmáról, meg egyéb spirituális dolgokról. Utána persze megzuhantam. De most, tényleg jól érzem magam, van orvosom, szedem a gyógyszert, szóval karban tartom magam. S persze próbálok segíteni a sorstársaknak.
Például azzal, hogy elmeséli a történetét, vagy éppen azzal, hogy rendszeresen jelentkezik kisebb nagyobb felvételekkel, amelyekben rávilágít a depresszió, a bipolaritás veszélyeire?
Akár azzal is, de ennél nagyobb fába vágtam a fejszémet. Egy olyan alkalmazást készítek „Stigmanó” néven, amely segít az ebben az állapotban lévőknek szembenézni önmagukkal, elfogadni azt, hogy ez egy betegség. S persze abban is, hogy megtalálják a sorstársakat és a feléjük nyújtott kezeket. Ezzel csökkenhet a mentális betegséggel küszködők stigmatizálása, az volt az egésznek az egyik a célja, mert kevés információ van erről. S persze szorgosan gyártom a tartalmakat a közösségi médiafelületeken, a napokban az orvosommal fogjuk elemezni a bipolaritást, a borderline-t, a pánikbetegséget, a depressziót. Mikor kell gyógyszert szedni, kinek, hol tudnak segítséget nyújtani, hogyan diagnosztizál az orvos. Mellesleg ezernyi cikket tanulmányt és könyvet olvastam el a témáról, közösségi médiás „szerepléseim” nyomán tőlem is sokan kérnek tanácsot.
Hogyan határozná meg önmagát? Van tisztes foglalkozása, vagy nehéz lenne egy névvel ellátott polcra, skatulyába helyezni Noszály Sándort?
Ezen még nem gondolkodtam. Talán az az ember vagyok, aki teniszórákat ad, könyvet ír, meg egy hasznos applikáción dolgozik. Amelynek a lógóját, a „Stigmanót” mellesleg jó barátom, a Simpson család megalkotója, Csupó Gábor rajzolt meg.
Gondolja, hogy az olvasók falni fogják a hajdani teniszező, a sármos Nagy Ő, a tíz évig az Egyesült Államokban élő médiaszereplő könyvét?
Remélem, mert érdekes lesz. Top százas játékos voltam, a tenisz révén sok híres, érdekes emberrel ismerkedtem meg. Például a Dalai lámával. Az egyik barátom által bekerültem a magyarországi biztonsági csapatába, és Ole Nydalh láma fogta a kezem a „phowa” beavatási szertartás közben. Erről is olvashatnak majd. Ott voltam Bill Gates Palm Springs-i birtokán és beszélgettem vele. A Microsoft atyja nagyon érdeklődő, arról faggatott részletekbe menően, hogy milyen volt az olimpiai falu Barcelonában. Az is egy érdekes történet, hogyan nyertem száz dollárt Los Angelesben Novak Djokovicstól, azzal, hogy egyetlen ütéssel eltaláltam a pálya sarkában felállított üveget, és minigolfban próbálta visszanyerni a pénzt. Sokat köszönhetek Szeles Mónikának, aki egy hatszáz fős rendezvényen – csupa potentát ült ott – köszönte meg, hogy segítettem neki. Nem csoda, hogy sok „nagy ember” kért meg azután, hogy segítsek tökéletesíteni a szerváját vagy a fonákját, mert meg akarja verni milliomos szomszédját. A jogászból színésszé lett Gerard Butlerrel egyszer találkoztam, majd a nagy kaliforniai erdőtüzek idején a közelembe költözve üzent, hogy örülne, ha csiszolgatnám a tenisztudását. A zenész Gavin Rossdale, Gwen Stefani volt férje talán a legjobb barátom, és az is egy nagy élmény volt számomra, hogy Leonardo di Caprióval és Butlerral együtt röplabdázhattam. Az Oscar-díjas színész nagyon jó fej, kívülről zárkózott, de nekünk igazi utánzó show-t rendezett, halálra röhögtük magunkat. Szóval, szerintem érdekes könyv lesz.
Most mi a célja, hová akar eljutni?
Micimackó szavait idézem: a cél és az út is nagyon fontos, de talán a társaság a legfontosabb...
