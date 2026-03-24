Ifjabb Növényi Norbert körül az elmúlt időszakban látványosan megnőtt a figyelem. A közösségi médiában „Magicnorbi” branddel futó magyar harcos Londonban építi karrierjét, és egyre nagyobb nemzetközi figyelem övezi. A csillogó külső azonban ebben az esetben könnyen félrevezető lehet: a számok alapján egy kifejezetten veszélyes, befejezésekre építő középsúlyúról van szó. A Hexagone hivatalos adatlapja szerint 9 győzelemmel és 1 vereséggel áll, 180 centiméter magas, 26 éves, és az eddigi kilenc győzelméből nyolcat idő előtt szerzett meg.
Növényi Norbert: villámgyőzelem után jön az újabb nagy teszt
Növényi kiváló formában érkezik a mérkőzésre. Legutóbb a Hexagone MMA 36 székesfehérvári gáláján 1 perc 36 másodperc alatt győzte le Madalin Pirvulescut, és ezzel újabb erős üzenetet küldött a súlycsoportnak.
A számok is mellette szólnak:
a kilenc győzelméből nyolcat idő előtt szerzett meg, ebből hármat kiütéssel vagy technikai kiütéssel, ötöt pedig feladással. Ez csaknem 89 százalékos befejezési arány, ami pontosan megmutatja, milyen veszélyes, amikor elkapja a ritmust.
A francia ellenfelet nem szabad lebecsülni
Clément Giordanengo sem statisztának érkezik. A francia harcos egyértelművé tette, hogy a rövid felkészülési idő miatt nem akar teljesen új stílust kialakítani, inkább a saját erősségeire épít.
„Nem lehet újra feltalálni a saját stílusomat két hónap alatt. Nem egy új Clément-t fognak látni, hanem ugyanazt, csak még erősebbet” – mondta.
Azt is elismerte, hogy a helyzet nem ideális számára: „Nem terveztem előre, hogy ellene fogok küzdeni. Ez teszi bonyolulttá a helyzetet.”
Ennek ellenére nem hátrál: „Elfogadom a kihívást. Megpróbálom alkalmazni azt, amit tudok, aztán meglátjuk, mi történik.”
A francia harcos taktikája világos: nem ígér gyors befejezést, inkább a felőrlésben bízik. „Sosem mondom azt, hogy ki fogom ütni az ellenfelemet. Inkább arra készülök, hogy végigcsináljam a 3x5 percet” – mondta, hozzátéve, hogy ha így áll hozzá, általában jön a befejezés is. Ez a hozzáállás azonban éles ellentétben áll Növényi robbanékony stílusával.
Két stílus, két világ, egyetlen ketrec
Papíron ez az összecsapás pontosan attól izgalmas, hogy ennyire eltér a két harcos profilja. Növényi a gyors, robbanékony lezárások embere, aki ellen elég egyetlen rossz mozdulat, és máris vége lehet a mérkőzésnek. Giordanengo ezzel szemben inkább a folyamatos nyomásban, a tempóban és a fizikai állóképességben bízik.
A francia harcos mérlege 7 győzelem és 1 vereség, győzelmei között 3 kiütéses vagy technikai kiütéses siker, 3 feladásos győzelem és 1 pontozásos diadal szerepel. Vagyis ő sem az a típus, aki feltétlenül a pontozólapokban hisz.
Növényi Norbert a közösségi oldalán is jelezte, milyen mentális állapotban várja a mérkőzést. Úgy fogalmazott, hogy a felkészülési időszak mindig formálja az embert:
Az edzőtábor egy furcsa hely. Egy emberként mész be, és minden alkalommal egy kicsit másként jössz ki.
Hozzátette, készen áll arra, hogy ismét harcba lépjen, és emlékeztesse a világot arra, mire képes.
A tét nemcsak a pénz
A meccs jelentőségét nem kell külön magyarázni. A torna 100 ezer eurós (39 millió forint) fődíjjal zajlik, így Növényi számára egy idegenbeli győzelem nemcsak újabb komoly nemzetközi siker lenne, hanem egy újabb lépés a nemzetközi élmezőny felé. Giordanengo számára ez a lehetőség arra, hogy hazai pályán, saját közönsége előtt bizonyítson.
A francia harcos a tiszteletről is beszélt a meccs előtt: szerinte ebben a sportban a vereség mögött is hatalmas munka és áldozat áll. Hozzátette, hogy mindent bele fog adni, és nagyon fizikális mérkőzésre számít.
Gyors befejezés vagy az ellenfél hosszú felőrlése?
A magyar oldalon a forgatókönyv világos. Ha Növényi gyorsan rá tudja erőltetni az akaratát az ellenfelére, és kijön az a befejező ösztön, amely eddig is a legnagyobb erőssége volt, akkor korai lezárás is benne lehet a pakliban.
Ha viszont a francia átvészeli a veszélyes szakaszokat, és tényleg olyan tempót diktál, amilyet ígér, akkor egy sokkal keményebb, felőrlő küzdelem alakulhat ki.
Minden adott egy feszült, nagy tempójú mérkőzéshez. Két olyan harcos találkozik, akik ritkán bízzák a véletlenre a dolgokat – és az eddigi számok alapján könnyen lehet, hogy Nantes-ban sem a pontozóbírók mondják ki az utolsó szót.