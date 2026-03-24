Ifjabb Növényi Norbert körül az elmúlt időszakban látványosan megnőtt a figyelem. A közösségi médiában „Magicnorbi” branddel futó magyar harcos Londonban építi karrierjét, és egyre nagyobb nemzetközi figyelem övezi. A csillogó külső azonban ebben az esetben könnyen félrevezető lehet: a számok alapján egy kifejezetten veszélyes, befejezésekre építő középsúlyúról van szó. A Hexagone hivatalos adatlapja szerint 9 győzelemmel és 1 vereséggel áll, 180 centiméter magas, 26 éves, és az eddigi kilenc győzelméből nyolcat idő előtt szerzett meg.

Ifjabb Növényi Norbertre elképesztő csata vár Franciaországban

Forrás: instagram.com/magicnorbi/

Növényi Norbert: villámgyőzelem után jön az újabb nagy teszt

Növényi kiváló formában érkezik a mérkőzésre. Legutóbb a Hexagone MMA 36 székesfehérvári gáláján 1 perc 36 másodperc alatt győzte le Madalin Pirvulescut, és ezzel újabb erős üzenetet küldött a súlycsoportnak.

A számok is mellette szólnak:

a kilenc győzelméből nyolcat idő előtt szerzett meg, ebből hármat kiütéssel vagy technikai kiütéssel, ötöt pedig feladással. Ez csaknem 89 százalékos befejezési arány, ami pontosan megmutatja, milyen veszélyes, amikor elkapja a ritmust.

A francia ellenfelet nem szabad lebecsülni

Clément Giordanengo sem statisztának érkezik. A francia harcos egyértelművé tette, hogy a rövid felkészülési idő miatt nem akar teljesen új stílust kialakítani, inkább a saját erősségeire épít.

„Nem lehet újra feltalálni a saját stílusomat két hónap alatt. Nem egy új Clément-t fognak látni, hanem ugyanazt, csak még erősebbet” – mondta.

Azt is elismerte, hogy a helyzet nem ideális számára: „Nem terveztem előre, hogy ellene fogok küzdeni. Ez teszi bonyolulttá a helyzetet.”

Ennek ellenére nem hátrál: „Elfogadom a kihívást. Megpróbálom alkalmazni azt, amit tudok, aztán meglátjuk, mi történik.”

A francia harcos taktikája világos: nem ígér gyors befejezést, inkább a felőrlésben bízik. „Sosem mondom azt, hogy ki fogom ütni az ellenfelemet. Inkább arra készülök, hogy végigcsináljam a 3x5 percet” – mondta, hozzátéve, hogy ha így áll hozzá, általában jön a befejezés is. Ez a hozzáállás azonban éles ellentétben áll Növényi robbanékony stílusával.