Borics Ádám vereséget szenvedett a világ egyik legjobb pehelysúlyú harcosa, A.J. McKee ellen ellen. A magyar harcos hősiesen helyt állt a meccsen, McKee-nek nem sikerült megingatnia Boricsot, így esélye sem volt egy feladásos győzelem kiharcolására.

Növényi Norbert a vereséget szenvedő Borics Ádám védelmére kelt

A mérkőzés után a magyar MMA-rajongók egy része gusztustalan kommentekkel árasztott el Borics Ádámot. Voltak, akik lebohócozták, egyesek azt írták, hogy vissza kellene vonulnia.

Ifjabb Növényi Norbert kiállt Borics Ádám mellett

A mérkőzés után a szintén ketrecharcos ifjabb Növényi Norbert is szót kért magának, és kiállt Borics Ádám mellett a gyűlölködő kommentelőkkel szemben.

Csak akkor jössz rá igazán, mennyire buták tudnak lenni az emberek, amikor akár csak egy kicsit is a nyilvánosság elé kerülsz. Általában nem olvasok kommenteket, pláne nem pazarolok időt arra, hogy ilyen hosszú szövegeket írjak. Most viszont van egy kis szabadidőm, mert vége a fight campnek, és a súlyvágás miatt éhes és ingerült vagyok”

– írta a közösségi oldalán ifjabb Növényi, aki aki jövő csütörtökön lép ketrecbe a Hexagone MMA 42 gáláján.

Ifjabb Növényi Norbert nem érti a negatív kommentelőket

„Fiatalabbként sosem értettem, miért érzik egyesek szükségét annak, hogy gyűlöletet terjesszenek vagy másokat lehúzzanak az interneten. Ma már értem, hogy ez az online gátlástalanság hatása, a pszichológiai projekció, a társas összehasonlítás és még sok más dolog miatt van. Pár éve viszont találkoztam egy érdekes fogalommal is: hungaropesszimizmus. Akkor kezdett összeállni a kép, hogy miért tűnnek a magyarok még negatívabbnak a nyugatiaknál. Persze a nap végén mindenki ember, ugyanaz a biológia és pszichológia irányít minket, de rájöttem, hogy bizonyos kultúrákban több a gyűlölet – és őszintén, több a butaság is. Amikor jobban utánanéztem a hungaropesszimizmusnak, találkoztam az úgynevezett „Tall Poppy Syndrome”-mal is. Ez főleg pesszimista kultúrákban jelenik meg, és azt jelenti, hogy az emberek úgy próbálják „kiegyenlíteni” a státuszt, hogy lehúzzák azokat, akik kiemelkednek. Elég durva” – folytatja a ketrecharcos, aki hangsúlyozza, hogy csak akkor szokta megosztani a véleményét, ha az pozitív vagy legalább valamennyire tanító jellegű.

A tegnapi Borics vs McKee fight után a kommentek egyszerűen undorítóak. Ez az ember bement, és megküzdött az egyik legjobb pehelysúlyúval, AJ McKee-vel, hosszú kihagyás után, és olyan emberek kezdenek el róla sz*rul beszélni, akik még egy edzőterembe sem mernének bemenni. Egy olyan srácról beszélünk, aki a saját egészségét és életét teszi kockára a világ szeme láttára. Egyes emberek arroganciája egyszerűen felfoghatatlan számomra, de minden visszavezethető azokra a pszichológiai jelenségekre, amikről korábban beszéltem”

– írta le a véleményét az összecsapásról ifjabb Növényi Norbert, aki végezetül az egyik kedvenc angol mondásával zárta a posztját.