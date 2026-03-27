A mérkőzés elején mindkét fél kiváló fizikai állapotban lépett ketrecbe, azonban már az első percekben kirajzolódott a 26 éves magyar harcos fölénye: ifjabb Növényi Norbert egy pontos jobbegyenessel találta meg ellenfelét, amely látványosan megingatta Clement Giordanengót.

Ifjabb Növényi Norbert újabb fantasztikus sikert aratott

Megállíthatatlan volt ifjabb Növényi Norbert

A folytatásban is ő diktálta a tempót:

egy jól időzített repülő térdes kísérlet után sikeres földrevitel következett, majd újabb dobással vitte ismét a földre a franciát

- derül ki a Totaldamage beszámolójából.

A küzdelem döntő szakasza a földharcban alakult ki:

Növényi hátulról, úgynevezett back mount pozícióból sorozta ellenfelét, aki nem tudott érdemben védekezni. A mérkőzésvezető végül beszüntette az egyoldalúvá váló összecsapást, így TKO-val hirdettek győztest.

A siker különösen értékes annak fényében, hogy Giordanengo közel egy évtizede veretlen volt, és hét mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Növényi ezzel a diadallal 10 győzelemre javította profi mérlegét, és újabb idő előtti befejezéssel erősítette meg helyét a nemzetközi mezőnyben.

A mérkőzést követően a magyar harcos sportszerűen nyilatkozott, és elismeréssel beszélt ellenfeléről:

Úgy gondolom, megmutattam a világnak, mit tudok. Nagy tisztelet az ellenfelemnek. Nagyon keményen edzettem”

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy világszintű edzőpartnerekkel készül, és a döntőben is bizonyítani szeretne.

Növényi hangsúlyozta, hogy edzőterme, a London Shootfighters a világ élvonalába tartozik, és külön kiemelte a felkészítő csapat szerepét a sikerben.

A mérkőzés végén a két sportoló kölcsönösen elismerte egymás teljesítményét, és sportszerű jelenet zárta az összecsapást. Növényi Norbert győzelmével egy lépésre került attól, hogy megszerezze a 100 ezer eurós díjazású torna bajnoki címét.