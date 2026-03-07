Oláh Noémi, a korábbi Miss Hungary neve évekkel ezelőtt fogalomnak számított a hazai fitneszvilágban. Az egyik legismertebb magyar versenyzőként az Egyesült Államokban is komoly sikereket ért el, majd családalapítás után hosszabb időre eltűnt a reflektorfényből. Most azonban újra készen áll arra, hogy komoly felkészülésbe kezdjen.

Oláh Noémi csak májusban tér vissza, de már most is remek formában van

Fotó: Noemi Olah Photography LLC

Elmondása szerint nem hirtelen meghozott döntésről van szó. „Nem igazán volt egy konkrét pillanat. Inkább csak most érzem magam annyira kiegyensúlyozottnak hosszú idő után, hogy egy versenyfelkészülést végig tudjak csinálni.”

A háttérbe szorulásnak is megvolt az oka: egy időre más kapott prioritást az életében, például a karrier és a családalapítás.

Noémi szerint a visszatérés mögött nemcsak a versenyszellem, hanem egy mélyebb belső motiváció is ott van.

Az igazi bajnokok a csúcs után is bajnokok maradnak. Egész életemben szerettem a sportot és az egészséges étkezést. Így nem zökkentem ki a formából túlságosan az utolsó versenyem óta. A motivációm pedig az, amit a tükörben látok nap mint nap. A kemény munka meghozza gyümölcsét.

Oláh Noémihez ezért áll közelebb a Fit Model-kategória

A sportoló ezúttal nem a korábban megszokott, izmosabb Bikini-kategóriában tér vissza, hanem az IFBB Pro League Fit Model Pro mezőnyében. Valójában egy olyan irányba tér vissza, amelyhez már pályája elején is szoros kapcsolat fűzte.

Mi is az a Fit Model Pro?

A Fit Model kategória több mint 25 évvel ezelőtt a Fitparádén született meg. A verseny promótere, Buranits Ildikó, valamint a Fitparádé akkori arca, Timea Majorova olyan szabályrendszert alkotott meg, amely új lehetőséget teremtett a természetes, fitt, nőies megjelenést képviselő versenyzők számára. A 2010-es Fitparade Fitmodel World abszolút bajnoka éppen Oláh Noémi volt, aki akkor is, és most is a kategóriához illő, harmonikus arányokkal rendelkezik. Az irányzat azóta globálissá vált az NPC/IFBB Pro League égisze alatt, és a Fit Model versenyzők ma már egészen a Las Vegas-i Olympia színpadáig juthatnak el. Aki azt gondolja, hogy ez a könnyebb út a versenyzők számára, annak elég a múlt héten Japánban rendezett első Fit Model Pro Olympia-kvalifikációra pillantania, ahol összesen 48 versenyző állt színpadra.

A döntése tudatos volt: úgy érzi, ezt a kategóriát az elfoglalt életmódja mellett is jobban össze tudja egyeztetni a mindennapokkal.