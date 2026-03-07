Oláh Noémi, a korábbi Miss Hungary neve évekkel ezelőtt fogalomnak számított a hazai fitneszvilágban. Az egyik legismertebb magyar versenyzőként az Egyesült Államokban is komoly sikereket ért el, majd családalapítás után hosszabb időre eltűnt a reflektorfényből. Most azonban újra készen áll arra, hogy komoly felkészülésbe kezdjen.
Elmondása szerint nem hirtelen meghozott döntésről van szó. „Nem igazán volt egy konkrét pillanat. Inkább csak most érzem magam annyira kiegyensúlyozottnak hosszú idő után, hogy egy versenyfelkészülést végig tudjak csinálni.”
A háttérbe szorulásnak is megvolt az oka: egy időre más kapott prioritást az életében, például a karrier és a családalapítás.
Noémi szerint a visszatérés mögött nemcsak a versenyszellem, hanem egy mélyebb belső motiváció is ott van.
Az igazi bajnokok a csúcs után is bajnokok maradnak. Egész életemben szerettem a sportot és az egészséges étkezést. Így nem zökkentem ki a formából túlságosan az utolsó versenyem óta. A motivációm pedig az, amit a tükörben látok nap mint nap. A kemény munka meghozza gyümölcsét.
Oláh Noémihez ezért áll közelebb a Fit Model-kategória
A sportoló ezúttal nem a korábban megszokott, izmosabb Bikini-kategóriában tér vissza, hanem az IFBB Pro League Fit Model Pro mezőnyében. Valójában egy olyan irányba tér vissza, amelyhez már pályája elején is szoros kapcsolat fűzte.
Mi is az a Fit Model Pro?
A Fit Model kategória több mint 25 évvel ezelőtt a Fitparádén született meg. A verseny promótere, Buranits Ildikó, valamint a Fitparádé akkori arca, Timea Majorova olyan szabályrendszert alkotott meg, amely új lehetőséget teremtett a természetes, fitt, nőies megjelenést képviselő versenyzők számára. A 2010-es Fitparade Fitmodel World abszolút bajnoka éppen Oláh Noémi volt, aki akkor is, és most is a kategóriához illő, harmonikus arányokkal rendelkezik. Az irányzat azóta globálissá vált az NPC/IFBB Pro League égisze alatt, és a Fit Model versenyzők ma már egészen a Las Vegas-i Olympia színpadáig juthatnak el. Aki azt gondolja, hogy ez a könnyebb út a versenyzők számára, annak elég a múlt héten Japánban rendezett első Fit Model Pro Olympia-kvalifikációra pillantania, ahol összesen 48 versenyző állt színpadra.
A döntése tudatos volt: úgy érzi, ezt a kategóriát az elfoglalt életmódja mellett is jobban össze tudja egyeztetni a mindennapokkal.
„Úgy gondolom, erre a kategóriára viszonylag egyszerűen fel tudok készülni az én elfoglalt életvitelem mellett” – mesélte az Origo Sportnak.
Oláh Noémi szerint a Fit Model nem stílusváltás, inkább egy olyan irány, amely mindig is közel állt hozzá.
„Mindig is ehhez a vonalhoz húzott a szívem. Pontosan amiért annak idején elkezdtem versenyezni. Nőies, kecses kisugárzás, mégis fitt és sportos megjelenés.”
A legnagyobb változás számára az edzésekben látszik.
A Fit Model Próra való felkészülésem teljesen más. Régen a nagyobb tömegből kellett lefaragnom, most viszonylag alacsony a testzsír-százalékom, így vissza kell építenem egy picit az izomzatom. Ami nagyon kevés kardióval, de intenzív edzésekkel és sok étkezéssel jár.
A harmonikus megjelenés ebben a kategóriában kulcskérdés, ezt ő is pontosan tudja. „A vállam és a felsőtestem nagyon gyorsan fejlődik. El kell fogadnom, hogy ezt most nem vihetem túlzásba, hogy összhangban legyen az alsó testemmel. A harmonikus megjelenés kifejezetten fontos ebben a kategóriában.”
És hogy mi a felkészülés legnehezebb része? Noémi erre is adott egy szerethetően őszinte választ: „Nem ehetek sushit, pedig az a kedvenc ételem.”
Anyaként még erősebb lett fejben
A sportoló szerint most érzi magát a legjobbnak. „Mostani életszakaszomban vagyok a legelégedettebb. Magabiztos vagyok és tudom, hogy mit akarok. A szép sportos test csak egy extra.”
Azt is elárulta, hogy az anyaság sok mindenre megtanította.
Le a kalappal minden édesanya előtt. Felnevelni egy kis gyermeket a világ egyik legnehezebb feladata. Úgy gondolom, ha ezt meg tudom csinálni, mindenre képes vagyok.
Noémi kislánya ráadásul nagyon büszke rá. A sportoló szerint fontos, hogy a gyermeke számára az egészséges életmód szerethető és természetes legyen, ne nyomás. „Kislányomat már kicsi kora óta egészséges ételekkel kínálom. Így ő is nagy előszeretettel fogyasztja a halakat. Nagyon büszke rám, és már alig várja, hogy láthasson a színpadon.”
Rengeteg mélypont volt, de nincs B verzió
A visszatérés természetesen nemcsak lelkesedésből áll. Noémi arról is beszélt, hogy a felkészülés során bőven akadnak nehezebb időszakok, és mentálisan is komoly munkát kell belevinnie.
Rengeteg mélypont volt. Rengeteg. Talán a mentális tréning segített nekem leginkább. Úgy kell magunkat elképzelni, mint egy bajnokot, és minden nap így ébredni. Nincs B verzió!
A sportág alakulását is figyelemmel követi. „Nagyon örülök, hogy egyre több fiatal számára nyíltak meg a kapuk a versenyzést illetően. Világszerte van lehetőségük felkészülni és részt venni a versenyeken.”
Floridából üzent, az Instagramját is újranyitotta
Oláh Noémi a tengerentúlon él. „Jelenleg Floridában élek, és nagyon szeretem az itteni életvitelt. Az emberek nagyon pozitívak és mindig süt a nap.”
A felkészülésében Shannon Dey, a Bombshell Fitness CEO-ja segíti, aki már több mint tíz éve fontos szereplője az életének. Barát és edző, akire büszkén fel tud nézni.
Noémi a visszatéréssel együtt az Instagram-oldalát is újra megnyitotta. Bár továbbra sem szeretne mindent megmutatni a magánéletéből, úgy érzi, most már szívesen enged egy kicsit nagyobb betekintést a mindennapjaiba, ha ezzel másoknak is erőt adhat.
Soha nem másokért készültem egy versenyre, ahogy most sem. A magánéletemet szeretem privátban tartani.
Ugyanakkor hozzátette: „Bár azóta újra megnyitottam az oldalamat, hátha segítséget tudok nyújtani és motiválni minden korosztályt.”
Orlando jöhet, itthon pedig bármikor színpadra állna
A nagy visszatérés helyszíne a tervek szerint Orlando lesz, ahol májusban indulna újra profi versenyen. És arra a kérdésre is határozott választ adott, visszajönne-e Magyarországra versenyezni, ha itthon is lenne Fit Model Pro-viadal. „Még szép!”
Noémi már most úgy érzi, hogy jó döntést hozott, függetlenül attól, mi történik majd a színpadon. Az elmúlt időszakban ugyanis rengeteg pozitív visszajelzést kapott.
Már most úgy gondolom, hogy érdemes volt, hiszen rengeteg üzenetet kapok ismerősöktől is, kedves barátoktól. Köszönöm szépen!
És hogy mit jelentene számára az igazi elégedettség? Talán már most megvan benne az a belső érzés, amiért újra belevágott. A verseny pedig már csak a következő nagy állomás.