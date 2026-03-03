Olekszandr Uszik legutóbb júliusban lépett szorítóba, amikor kiütötte Daniel Dubois-t az ötödik menetben. Az ukrán ökölvívó a Wembley Stadionban védte meg az IBF, a WBC, a WBO és a WBA nehézsúlyú címét. A 39 éves klasszis már a visszavonulása utáni időszakot tervezgeti, a hírek szerint azt is fontolóra vette, hogy politikai szerepet vállaljon a jövőben.

Olekszandr Uszik az ökölvívás után elnökként is bizonyítana

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Olekszandr Uszik ukrán elnök lehet?

Uszik egy interjúban beszélt nemrég a jövőjéről, állítása szerint elnöki tisztségnél alacsonyabb pozíciót nem vesz számításba.

Még néhány évig tervezek bokszolni. Utána pedig vannak ilyen terveim – az államért dolgozni.

Az elnöki posztnál alacsonyabb tisztséget nem kívánok betölteni” – idézte a hirado.hu a nehézsúlyú bokszolót, aki Kijev polgármesteri székéért viszont nem indulna.

A felmérések szerint Uszik politikai ambícióit érdemes komolyan venni,

ugyanis az ukránok körében Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők korábbi főparancsnoka mögött a népszerű ökölvívó élvezi a legnagyobb bizalmat, megelőzve a regnáló elnököt, a rangsorban negyedik helyen álló Volodimir Zelenszkijt.

Olekszandr Uszik nagy népszerűségnek örvend Ukrajnában

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Ukrajnában nem Olekszandr Uszik lenne az első, aki pályafutása után politikai színtérre lép, ugyanis a korábbi világbajnok Vitalij Klicsko jelenleg Kijev főpolgármestere.

Ami Uszik bokszkarrierjét illeti, egy meccse még biztosan lesz. A nehézsúlyú klasszis a kickbox vitathatatlan királya, Rico Verhoeven ellen lép ringbe május 23-án, az ütközet során kockára téve WBC-címét.

Kapcsolódó cikkek