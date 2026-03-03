Live
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

A kétszeres vitathatatlan nehézsúlyú bajnok a jövőben az államfői tisztséget célozná meg Ukrajnában. Olekszandr Uszik ráadásul több eséllyel indulna egy elnökválasztáson, mint a jelenlegi ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij.

Olekszandr Uszik legutóbb júliusban lépett szorítóba, amikor kiütötte Daniel Dubois-t az ötödik menetben. Az ukrán ökölvívó a Wembley Stadionban védte meg az IBF, a WBC, a WBO és a WBA nehézsúlyú címét. A 39 éves klasszis már a visszavonulása utáni időszakot tervezgeti, a hírek szerint azt is fontolóra vette, hogy politikai szerepet vállaljon a jövőben.

Olekszandr Uszik az ökölvívás után elnökként is bizonyítana
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Olekszandr Uszik ukrán elnök lehet?

Uszik egy interjúban beszélt nemrég a jövőjéről, állítása szerint elnöki tisztségnél alacsonyabb pozíciót nem vesz számításba.

Még néhány évig tervezek bokszolni. Utána pedig vannak ilyen terveim – az államért dolgozni. 

Az elnöki posztnál alacsonyabb tisztséget nem kívánok betölteni” – idézte a hirado.hu a nehézsúlyú bokszolót, aki Kijev polgármesteri székéért viszont nem indulna.

A felmérések szerint Uszik politikai ambícióit érdemes komolyan venni, 

ugyanis az ukránok körében Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők korábbi főparancsnoka mögött a népszerű ökölvívó élvezi a legnagyobb bizalmat, megelőzve a regnáló elnököt, a rangsorban negyedik helyen álló Volodimir Zelenszkijt.

Ukraine's Oleksandr Usyk and his team celebrate defeating Britain's Daniel Dubois in their undisputed world heavyweight boxing title bout at Wembley Stadium in London on July 19, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Olekszandr Uszik nagy népszerűségnek örvend Ukrajnában
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Ukrajnában nem Olekszandr Uszik lenne az első, aki pályafutása után politikai színtérre lép, ugyanis a korábbi világbajnok Vitalij Klicsko jelenleg Kijev főpolgármestere.

Ami Uszik bokszkarrierjét illeti, egy meccse még biztosan lesz. A nehézsúlyú klasszis a kickbox vitathatatlan királya, Rico Verhoeven ellen lép ringbe május 23-án, az ütközet során kockára téve WBC-címét.

