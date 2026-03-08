A februári, olaszországi téli ötkarikás játékok 12 korcsolyás érmese közül várhatóan tíz lesz ott Prágában, a március 24. és 29. közötti viadalon, miután a férfi egyes győztese, a kazah Mihail Sajdorov is távol marad az eseményről. A kétszeres olimpiai bajnok Alysa Liu helyett világbajnoki újoncként Sarah Everhardt lép jégre a cseh fővárosban – adta hírül az MTI.

Alysa Liu kétszeres olimpiai bajnok lett Milánóban

Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Címvédőként érkezett volna az olimpiai bajnok

Liu a milánói-cortinai játékokon két aranyérmet is nyert, az egyéni mellett a csapatversenyben győztes amerikai alakulat tagjaként is a dobogó tetejére állhatott fel az eredményhirdetéskor.

Prágában kétszeres vb-címvédőként indult volna a 19 éves amerikai, aki 2022-ben világbajnoki bronzérmes volt, majd a következő két szezont kihagyva úgy tért vissza, hogy a 2025-ös bostoni vébén aranyérmet szerzett.