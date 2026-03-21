Az országúti kerékpár klasszisa, Rohan Dennis a bíróság szerint „büntetőjogilag nem felelős felesége haláláért, de figyelmen kívül hagyta a nő biztonságát, amikor tovább vezetett, miközben az a járműbe kapaszkodott”. Az ausztrál klasszis így felfüggesztette börtönt kapott és hosszú ideig nem is volt aktív a közösségi médiában.

Rohan Dennis az országúti kerékpár klasszisa volt

Fotó: LUCA BETTINI / AFP

Az országúti kerékpár világbajnoka nem érti, mit tett?

Dennis felesége halála után sokáig nem volt aktív a közösségi médiában, de legújabb bejegyzésében két képet tett közzé egy frissen lemosott Porsche sportkocsiról, melyhez ezt írta: „Micsoda fegyver”.

Ugyanakkor úgy tudni, hogy ez a Porsche nem az az autó, amely megölte a feleségét.Dennis azóta olyan bejegyzéseket is közzétett, amelyekben gyermekeit „igazi fegyvereknek” nevezte, és a médiát is kritizálta, amiért nyilatkozatért keresték.

Dennis Instagram-oldala nagyrészt inaktív volt felesége halála óta; az utolsó bejegyzések egyikében a négytagú család látható egy karácsonyfa előtt, kevesebb mint egy héttel a haláleset előtt.

Dennis ellen eredetileg halált okozó veszélyes vezetés és gondatlan vezetés miatt emeltek vádat, amelyeket nem ismert el, később azonban beismerte az enyhébb vádat – egy súlyosbított esetét annak, hogy veszélyhelyzet kialakulásának kockázatát idézte elő.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a pár a konyhafelújítás miatt veszekedett, mielőtt Dennis beült az autóba, hogy elhajtson. Hoskins felugrott a motorháztetőre, majd később az autó ajtajába kapaszkodott, miközben Dennis tovább vezetett, mielőtt leesett és az autó elütötte. Kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe.

Az ítélethirdetéskor Ian Press bíró elfogadta, hogy Dennis megpróbálta „deeszkalálni a vitát” azzal, hogy elhajtott, de ez nem menti azt, hogy tovább vezetett, miközben a felesége az autón volt. A bíró elfogadta, hogy Dennis megbánást tanúsított, és „felelősséget érez a történtekért”.

Melissa Hoskins 2015-ben világbajnok volt az ausztrál csapat üldözéses versenyében, és kétszeres olimpikon pályakerékpáros volt. 2018-ban házasodtak össze. Dennis 2023 végén visszavonult, pályafutása során ezüstérmet nyert csapat üldözésben a 2012-es londoni olimpián, valamint bronzot az időfutamban a 2020-as tokiói olimpián. 2022-ben Nemzetközösségi Játékokon aranyérmet is szerzett, illetve időfutamban kétszeres világbajnok is volt.