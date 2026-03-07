A golfozók világranglistáját vezető Scottie Scheffler elveszítette a fejét az Arnold Palmer Invitational versenyén. A világelső úgy összeomlott, hogy a közeli tóba hajította a labdát.

Összeomlott a rossz fű miatt?

Fotó: MIKE EHRMANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scheffler éppen egy három méteres ütéssel próbálkozott a 18. lyukon az orlandói Bay Hill Clubban, de rá nem jellemző módon elhibázta. A világelső egy bogey-val betalált ugyan a lyukba, de kivette a labdát és mérgében a tóba dobta.

„Középen volt, aztán kitört balra” – hallatszódott az esetről készült videóban.

A versenyen már több játékos, köztük Scheffler is bírálta a Bay Hill Club gyepét ezen a héten. Állításuk szerint az Orlandóban uralkodó perzselő időjárás miatt a fű gyatra állapotban van, ezért a labdák lényegesen gyorsabbak.

🚨#WATCH 😖 — Scottie Scheffler tossed his ball into the water in disgust at Bay Hill’s 18th hole following a bogey. ⛱️



He sits 10 off the lead. @SchefflerFans pic.twitter.com/6q1EmYpT68 — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 6, 2026

„Mindig lehet gyengébben ütni, de nagyon meglepődtem, amikor a labda gurulás közben felgyorsult. Egyszerűen nincs súrlódás. Amikor a labda gurul, ki vagy szolgáltatva a szélnek és a rázkódásnak” – mondta az esetről Scheffler, aki így a 15. helyen áll és 10 ütéses hátrányban van az élen álló Daniel Berger mögött.

