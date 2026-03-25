Papp László eredménysora több, mint lenyűgöző. Elsőként lett háromszoros olimpiai bajnok az ökölvívók között, profiként nem talált legyőzőre, Európa-bajnoki címe mellett csak azért nem lehetett világbajnok, mert a hazai kommunista rezsim nem engedte meg neki, hogy felérjen a csúcsra. 2003-ban, hosszú és méltósággal viselt betegségét (Parkinsór-kór) követően hunyt el az ember, aki edzőként is maradandót alkotott, egyik leghíresebb tanítványa a szintén olimpiai bajnoki címet nyert Gedó György volt (1972-ben nyert Münchenben). A ringben és azon kívül is emlékezetes Papp legjobb idézeteiből szemezgettünk a mostani cikkünkben.

Papp László az edzésekben nem ismert tréfát

Papp László hatása mindmáig érződik

Kezdjük egy mérkőzés beszámolóval, amilyet Pappon kívül maximum a másik boksz zseni, Muhammad Ali tudott (nem mellesleg ők ketten rendkívül tisztelték egymást). Jöjjenek a főhősünk szavai a Randy Sandi összecsapást követően: „Tíz menetet bokszoltam vele. 190 centi magas volt, és akkora gatyában jelent meg a ringben, hogy nekünk függönynek elég lett volna. Egyszerre ütöttünk. Ő jobbkezest, én jobbal keresztül vágtam. Én voltam a gyorsabb. Négykézlábra ereszkedett... Ügyesen távol tartott magától. Amikor közel kerültem hozzá, megfogta mindkét kezemet. Milyen rumlija lett volna, ha van még egy kezem. Úgy termeltem, mintha darabbérben dolgoznék. Nyomtam, mint süket a csengőt. Amikor vége volt a tíz menetnek, be volt gerjedve a pali. De rendes volt, elkísért a sarokba, és rávert egyet a déli pólusomra. Fantasztikus diója volt, de hát ez nem szépségverseny.”

A mérkőzések mellett elmondta az őszinte véleményét arról is, hogyan élte meg a váltást az amatőr létből a profi bokszba: „Amikor az amatőrök között verekedtem, nem tudtam elképzelni, hogy a hivatásosak miként bírnak 15 menetet. A profik között pedig azon csodálkoztam, hogyan fáradhatnak el az amatőrök három menet alatt.”

Kicsit megfordítottuk az idő kerekét az idézetekkel, de akkor jöjjön egy korai Papp Laci arról, miképp ismerkedett meg a boksszal: „Abban az időben más volt a szemlélet, mint ma. Azt mondták: ha lejön a gyerek, meg kell verni. Ha visszajön, jó bokszoló lesz. Ha nem, nem kár érte. Kaptam én is három akkora pofont, mint a télikabát. Lerongyolódott az etetőm, mint a parasztgatya. A levest csak szalmaszállal tudtam enni, mert a kanalat nem tudtam bevenni az etetőmbe.”