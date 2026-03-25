Papp László neve egyet jelent a magyar sporttörténelem egyik legfényesebb fejezetével. Kevés olyan sportoló akad, aki nemcsak eredményeivel, hanem személyiségével és történeteivel is legendává válik – Papp pedig pontosan ilyen volt. Három olimpiai aranyérme mögött ugyanis nemcsak kivételes tehetség, hanem emberi dráma, humor és makacs kitartás is húzódik. A legenda története a fővárosban kezdődött kereken 100 esztendővel ezelőtt, 1926. március 25-én. Korán megtalálta magának a sport a családjának köszönhetően, ugyanis az édesapja azt szerette volna, hogy focistaként vagy bokszolóként ismerkedjen meg a mozgás örömével. Tekintettel arra, hogy a 30-as években a magyar labdarúgás az első aranykorát élte, nem meglepő módon a kis Papp is lelkesen kergette a bőrt a grundon a korabeli társaival. Az iskolás éveket követően cikkünk hőse a MOM-ba ment dolgozni és folytatta a futballt is az ottani csapatban, majd a MOM-nál a második világháború közepén megalakult az ökölvívó szakosztály. Az ifjú Papp László egy barátjával ellátogatott egy edzésre, de innen adjuk is át a szót Pappnak, miként emlékezett vissza erre a jeles alkalomra: „Abban az időben más volt a szemlélet, mint ma. Azt mondták: ha lejön a gyerek, meg kell verni. Ha visszajön, jó bokszoló lesz. Ha nem, nem kár érte. Kaptam én is három akkora pofont, mint a télikabát. Lerongyolódott az etetőm, mint a parasztgatya. A levest csak szalmaszállal tudtam enni, mert a kanalat nem tudtam bevenni az etetőmbe. Eszem ágában sem volt visszamenni. Maradt a foci.”
Papp László bal horgaitól mentsen meg mindenkit az Úr
Természetesen nem ért itt véget a történet, Papp visszatért a ringbe és ott is maradt. Gyorsan kitűnt a többiek közül remek reflexeivel és ütemérzékével, márpedig ezek a tulajdonoságok életbevágón fontosak ahhoz, hogy valaki kiváló bokszolóvá váljon. Édesapja boldog lehetett fia tehetségét látva, azonban édesanyja már nem osztotta ezt a lelkesedést, egészen konkrétan azt mondta a fiának: „Édes fiam, ha pofon kell, csak szólj, adok én neked minden este lefekvés előtt!”. Ez sem állíthatta meg a tinédzser titánt, akinek élete első amatőr mérkőzése nem akármilyen körülmények között jött létre.
Történt ugyanis, hogy a csepeliek kiváló ökölvívójának, Bicsák Gyulának nem jött el az ellenfele egy gálára, így az elvileg csak nézőként jelen lévő Papp Lászlót kérdezték meg, lenne-e kedve beugrani bokszolni egyet. Nos, nemcsak, hogy volt kedve, de általános meglepetésre meg is verte Bicsákot elég rendesen. Innen pedig már nem volt megállás, még egy hét sem telt el a váratlan siker után, Papp már a válogatott színeket képviselve szállt szorítóba a Sportcsarnokban az osztrákok elleni csapatversenyen. Szegény ellenfele nem tudta, hogy kivel áll szemben, Nesladek már az első menetben háromszor is megnézte magának a padlót, a másodikban pedig kétszer, így jobbnak látta feladni az értelmetlen küzdelmet. Papp ekkor mindössze 19 éves volt, de már imádták a boksz szerelmesei.
A magyar bajnoki cím és az első amatőr sikerek után jöhetett az 1948-as londoni olimpia Ádler Zsigmond edző irányítása alatt. A középsúlyúak között először a tornán egy finn riválist kapott:
- Valle Resko a második menetig bírta, ekkor a híres bal horog utat talált az állcsúcsára, amitől elterült a ringben, és nem is tudta folytatni a harcot.
- A következő ellenfél már az elsőben megadta magát,
- míg a harmadik rivális a belga Cavignac volt, de neki sem jutott több egy menetnél Papp Lászlóval a ringben.
Az elődöntő már más kávéház volt, az olasz Fontana sokkal óvatosabb volt, sokat védekezett, így a padlóztatást megúszta, de a vereséget nem. A döntőben pedig jöhetett a britek favoritja, John Wright. Kemény ellenfél volt, aki jól bírta az ütéseket, de ő sem tudott mit kezdeni a magyar bokszolóval és végül egyhangú pontozásos vereséget szenvedett. Papp László megszerezte az első olimpiai bajnoki címét, amelyet sorozatban még másik kettő követett, így ő lett az első ökölvívó az olimpiai játékok történetében, aki három egymást követő olimpián is aranyérmet tudott szerezni (52-ben és 56-ban már nagyváltósúlyban).
Ráadásul az olimpiák mellett sem tétlenkedett a szorítóban, 1949-ben az amatőrök között Európa-bajnoki címet is nyert középsúlyban, majd behúzta a főiskolai világbajnokságot is. 1951-ben ismét duplázott, megint Európa-bajnok lett és újra nem talált legyőzőre a főiskolai vb-n. A kontinensbajnokságot úgy nyerte meg, hogy a második meccsén vállperec-repedést szenvedett, de mégsem adta fel és ennek ellenére is győztesen hagyta el még kétszer a szorítót.
Papp egyik legnagyobb ellenfele, korának kiemelkedő ökölvívója, a lengyel Tadeusz Pietrzykowski később így emlékezett vissza a magyar riválisára: „Papp minden bizonnyal a legjobb bokszoló azok közül, akiket valaha is láttam, és akikkel alkalmam volt az erőmet összemérni. Alacsony, izmos -, hódító kis fekete bajusszal, jellegzetesen magyaros jelenség. Azt hihetnénk, hogy alacsony termete bizonyos előnyt jelent ellenfeleinek. Papp azonban annyira ruganyos volt, reflexe olyan páratlanul gyors, hogy szinte láthatatlan fejmozdulattal is elkerülte az erős csapásokat. Eleinte úgy tűnt, hogy egész fedetlen, és bármikor eltalálható. Szó sincs róla. Pappot eltalálni nagy művészet volt. Ahogy most, bizonyos idő távlatából visszaemlékszem rá, meg kell állapítanom, hogy ő az az ökölvívó, akinek egyetlen hibája se volt, jobb és bal kezével egyaránt hihetetlenül erőseket ütött. Mindezt tetézte ütéseinek szokatlan gyorsasága. Azok, akik a magyar bajnok ellen valaha is a szorítóba léptek, egyöntetűen állítják, hogy nem is ököllel, hanem kalapáccsal üt. Ilyen ellenféllel szemben semmiféle előre kiagyalt taktika nem lehet sikeres. A küzdelem bármely pillanatban Papp ellenfelének kiszámolásával végződhet.”
Belmondo csodálta, Puskás szerette
1956 után, bár lehetősége lett volna rá, mégsem maradt kint Ausztráliában, a levert forradalom ellenére is hazatért szeretett Magyarországára. 1957-ben, háromszoros olimpia bajnokként, 31 évesen kezdett bele a profi karrierjébe, miután ehhez minden engedélyt megkapott az itthoni vezetéstől. Ha finoman akarunk fogalmazni, itt sem vallott szégyent, huszonkilenc alkalommal lépett szorítóba, ebből huszonhetet megnyert és kétszer döntetlent ért el. Teljesítményének köszönhetően karnyújtásnyira volt a világbajnoki címmérkőzés, de aztán 1964-ben az akkori sportvezetés visszavonta az engedélyét, és nem tudott kiállni a meccsre, a kommunista elit porrá zúzta az álmait.
Profi pályafutása is tele volt emlékezetes meccsekkel és pillanatokkal, hogy mást ne mondjunk, mindjárt 1958-ban, második évében egy párizsi meccsén az első sorokban foglalt helyet a fiatal Jean-Paul Belmondo, aki 17 éves koráig maga is bokszolt és példaképként tekintett a magyar bunyósra (a meccs után kezet is foghatott az idoljával). Míg öt évvel később, a spanyolországi Európa-bajnoki címvédése során Pappnak titokban saját szurkolótábort vásárolt két másik magyar zseni, Puskás Ferenc és Kubala László, akik a nemzetközi labdarúgás óriásai voltak ekkor.
Papp az aktív pályafutása után sem szakadt el szeretett sportágától, edzőként, majd szövetségi kapitányként segítette a hazai bokszolókat, az egyik leghíresebb tanítványa a 72-es olimpián aranyérmet nyert Gedó György volt. Kovács István, a hazai ökölvívó szövetség első embere szerint Papp László trénerként is kiemelkedő volt: „A 80-as évek közepéig az ő irányításával készültek a válogatott versenyzők, utána átadta ezt a feladatot, de továbbra is feljárt hozzánk a Szabadság-hegyre. Egy alkalommal, amikor visszaértünk a futásból, ott várt és megkérdezte, hogy hol voltunk. Levezetett nekünk még egy edzést, mondván, hogy nem futók vagyunk, hanem bunyósok. Hihetetlen energiával rendelkezett. Ha kijött velünk valahova, és ott ült a sarokban, egy menetet már biztosan megnyertünk azon a meccsen.”
Papp László, vagy ahogy mindenki hívta, Papp Laci sajnos élete utolsó öt évében már nagyon beteg volt. Ráadásul, mint később kiderült, félre is diagnosztizálták: először Alzheimer-kórral kezelték, pedig valójában Parkinson-kóros volt. Méltósággal viselt, hosszú betegségét követően 2003-ban hunyt el, egy egész nemzet és a világ ökölvívó társadalma is gyászolta. Emléke azonban ma is velünk él, nevét egy budapesti sportcsarnok őrzi, tettei, eredményei pedig örökre velünk maradnak.