Papp László neve egyet jelent a magyar sporttörténelem egyik legfényesebb fejezetével. Kevés olyan sportoló akad, aki nemcsak eredményeivel, hanem személyiségével és történeteivel is legendává válik – Papp pedig pontosan ilyen volt. Három olimpiai aranyérme mögött ugyanis nemcsak kivételes tehetség, hanem emberi dráma, humor és makacs kitartás is húzódik. A legenda története a fővárosban kezdődött kereken 100 esztendővel ezelőtt, 1926. március 25-én. Korán megtalálta magának a sport a családjának köszönhetően, ugyanis az édesapja azt szerette volna, hogy focistaként vagy bokszolóként ismerkedjen meg a mozgás örömével. Tekintettel arra, hogy a 30-as években a magyar labdarúgás az első aranykorát élte, nem meglepő módon a kis Papp is lelkesen kergette a bőrt a grundon a korabeli társaival. Az iskolás éveket követően cikkünk hőse a MOM-ba ment dolgozni és folytatta a futballt is az ottani csapatban, majd a MOM-nál a második világháború közepén megalakult az ökölvívó szakosztály. Az ifjú Papp László egy barátjával ellátogatott egy edzésre, de innen adjuk is át a szót Pappnak, miként emlékezett vissza erre a jeles alkalomra: „Abban az időben más volt a szemlélet, mint ma. Azt mondták: ha lejön a gyerek, meg kell verni. Ha visszajön, jó bokszoló lesz. Ha nem, nem kár érte. Kaptam én is három akkora pofont, mint a télikabát. Lerongyolódott az etetőm, mint a parasztgatya. A levest csak szalmaszállal tudtam enni, mert a kanalat nem tudtam bevenni az etetőmbe. Eszem ágában sem volt visszamenni. Maradt a foci.”

Papp László ökleiben mindig ott volt a KO lehetősége

Fotó: - / INTERCONTINENTALE

Papp László bal horgaitól mentsen meg mindenkit az Úr

Természetesen nem ért itt véget a történet, Papp visszatért a ringbe és ott is maradt. Gyorsan kitűnt a többiek közül remek reflexeivel és ütemérzékével, márpedig ezek a tulajdonoságok életbevágón fontosak ahhoz, hogy valaki kiváló bokszolóvá váljon. Édesapja boldog lehetett fia tehetségét látva, azonban édesanyja már nem osztotta ezt a lelkesedést, egészen konkrétan azt mondta a fiának: „Édes fiam, ha pofon kell, csak szólj, adok én neked minden este lefekvés előtt!”. Ez sem állíthatta meg a tinédzser titánt, akinek élete első amatőr mérkőzése nem akármilyen körülmények között jött létre.