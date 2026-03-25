Papp László a harmadik olimpiai bajnoki címét követően állt profinak, 1957-ben, 31 évesen, miután itthon minden engedélyt megkapott, hogy pályát váltson. A profi pályafutása is tele volt emlékezetes meccsekkel és pillanatokkal, hogy mást ne mondjunk, mindjárt 1958-ban, második évében egy párizsi meccsén az első sorokban foglalt helyet a fiatal Jean-Paul Belmondo, aki 17 éves koráig maga is bokszolt és példaképként tekintett a magyar bunyósra. A 10 menetesre kiírt mérkőzés a harmadikban KO-val ért véget, Belmondo közelről csodálhatta Papp hatékonyságát, a mérkőzés után pedig személyesen is kezet rázhatott az idoljával. Hogy mennyire csodálta Pappot Belmondo, nos, arra talán a legjobb bizonyíték, hogy 17 évvel később, A Félelem a város felett című filmjébe is beleszőtte a magyar bokszolót. Egészen pontosan, amikor a Belmondo által alakított nyomozó egy lepusztult külvárosi étterem tulaját kérdezte ki, mielőtt megmutatta a szemtanúnak egy gyanúsított fotóját, a pult mögötti „dicsőségfalhoz” lépett és egymás után három fotóra mutatott, rögvest a magyar legendával kezdve: Ez ki? Mire az étterem tulajdonosa szinte megdöbbenve, magától értetődő módon válaszolta, hogy: Papp Laci.

Papp László, a világhírű magyar ökölvívó

Papp László egy igazi zseni volt a ringben

Az 1963-as profi Európa-bajnoki címvédésének története is megér egy misét. December 6-án lépett kötelek közé a madridi Palacio de los Deportesben, hogy megvédje középsúlyú címét a helyi erő, Luis Folledo ellen, akit Papp a 8. menetben szépen ki is ütött. Eddig mondhatjuk, hogy nincs ebben semmi különös, csakhogy a szorító mellett az egyetemes labdarúgás két hazai zsenije, a Real Madridot erősítő Puskás Ferenc és a korábban a Barcelona színeiben, ekkor az Espanyolban futballozó Kubala László is helyet foglalt és szurkolt a honfitársának. Papp a győzelme után Puskáshoz fordult és azt mondta: „Nem értelek, Öcsi, te azért panaszkodsz, hogy alig hallasz magyar szót Spanyolországban. Aztán engem ma este több száz magyar biztatott itt.” Erre a Száguldó Őrnagy így válaszolt: „Tévedsz Görbe (ez volt Papp László beceneve) – magyarázta Puskás. – Rajtunk kívül egyetlen magyar sincs itt. Kubalával fogadtuk fel ezeket az embereket. Munkanélküliek Kasztíliából, megvettük nekik a zsugát, és órabért fizettünk, hogy buzdítsanak téged. Meg is szolgálták a fizetségüket…”