Az ukránok nem vehetnek részt a paralimpián olyan egyenruhában, amelyen Ukrajna térképe látható. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy a 2026-os olaszországi paralimpián olyan egyenruhában vegyenek részt, amelyen Ukrajna térképe látható. Valerij Szuskevics, az Ukrán Nemzeti Paralimpiai Bizottság elnöke március 2-án jelentette be ezt a döntést.

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

„Elkészítettük a sportruházatunkat – nem, nem is sportruházatot, hanem díszegyenruhát – a csapatunk számára. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság azt mondta: „Nem, nem, nem – ez nem jó!” Azt mondták, hogy az egyenruha politikai jellegű. És azt mondták, hogy senki sem engedné meg, hogy ilyen egyenruhában versenyezzünk” – mondta Sushkevich. Az ukrán paralimpiai bizottság elnöke megjegyezte, hogy az elkészített egyenruha „nagyon hangsúlyosan »kiáltotta«, hogy Ukrajna létezik a világban, Európában, és hogy az ország összes területe szabad Oroszország megszállásától”.

Sushkevich szerint a tilalom miatt az ukrán paralimpiai bizottságnak új egyenruhákat kellett készítenie, és „sürgősen busszal Olaszországba szállítania, ahol már az egész csapatunk tartózkodik”. Az ukrán védelmi miniszter tanácsadója, Szerhij Sternenko a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság döntését kommentálva kijelentette, hogy ugyanakkor „az orosz csapatban olyan volt katonák is vannak, akik részt vettek az illegális invázióban”. „Az oroszok saját zászlójuk alatt versenyezhetnek, de az ukránoknak tilos megmutatniuk területüket. Ez egyszerűen abszurd” – mondta Sternenko.

Az orosz válogatott a 2014-es szocsi téli olimpiát követően először fog zászlóval és himnusszal részt venni a 2026-os paralimpián. E döntés miatt az ukrán paralimpiai bizottság és az ukrán csapat úgy döntött, hogy bojkottálja a megnyitó ünnepséget. A XIV. téli paralimpiai játékokat március 6. és 15. között Milánóban és Cortina d'Ampezzóban rendezik meg.