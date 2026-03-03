Petrov Anatolij Pécsett hosszú évtizedeken át tevékenykedett úszóedzőként és pedagógusként, munkájával meghatározó szerepet töltött be.

Petrov Anatolijról uszodát neveztek el Pécsett

Fotó: pecsma.hu

​Meghalt Petrov Anatolij mesteredző

Tanítványai paralimpiai és olimpiai versenyeken képviselték Magyarországot, kimagasló eredményeket elérve.

„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család az MTI-hez eljuttatott gyászjelentésében.

Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást