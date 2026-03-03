86. életévében meghalt Petrov Anatolij mesteredző, testnevelő tanár, a sporttudományok doktora. Halála előtt Petrov Anatolij szakmai tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el.
Petrov Anatolij Pécsett hosszú évtizedeken át tevékenykedett úszóedzőként és pedagógusként, munkájával meghatározó szerepet töltött be.
Meghalt Petrov Anatolij mesteredző
Tanítványai paralimpiai és olimpiai versenyeken képviselték Magyarországot, kimagasló eredményeket elérve.
„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család az MTI-hez eljuttatott gyászjelentésében.
Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!