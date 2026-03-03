Live
86. életévében meghalt Petrov Anatolij mesteredző, testnevelő tanár, a sporttudományok doktora. Halála előtt Petrov Anatolij szakmai tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el.

Petrov Anatolij Pécsett hosszú évtizedeken át tevékenykedett úszóedzőként és pedagógusként, munkájával meghatározó szerepet töltött be. 

Petrov Anatolijról uszodát neveztek el Pécsett
Fotó: pecsma.hu

​Meghalt Petrov Anatolij mesteredző

Tanítványai paralimpiai és olimpiai versenyeken képviselték Magyarországot, kimagasló eredményeket elérve.

„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család az MTI-hez eljuttatott gyászjelentésében.

Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást

 

