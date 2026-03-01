Live
Rendkívüli

Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

Bravúr a javából! A harmadik helyen kiemelt Piros Zsombor nyerte meg a Luganóban rendezett, 98 ezer euró (37 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornát, ezzel megszerezte nyolcadik trófeáját a második vonalnak számító challenger-sorozatban.

A világranglista 180. helyezettje a vasárnapi döntőben az osztrák Joel Josef Schwärzlerrel csapott össze (242.). A 26 éves Piros Zsombor a 13. challenger-döntőjére készült, a korábbi 12-ből hetet nyert meg, legutóbb tavaly májusban ünnepelhetett Tuniszban. A 20 éves, dél-afrikai születésű rivális 1/1-es mérlegnél tartott a finálékban a Challenger Touron.

Piros Zsombor nagyszerű győzelmet aratott a döntőben Fotó: ROBERTA CORRADIN / NurPhoto
Piros Zsombor nagyszerű győzelmet aratott a döntőben
Fotó: ROBERTA CORRADIN / NurPhoto

Piros Zsombor a döntő szettben alig rontott az alapvonalról

Első találkozójukon 11 játékon át nem tudták elvenni egymás adogatását, ekkor viszont a magyar Davis Kupa-válogatott alapembere fogadóként két szettlabdát is kiharcolt, és a másodikat már értékesítette.

A folytatásban 2:2-nél a balkezes ellenfél brékelt, majd végigvitte előnyét és 1 óra 46 perc elteltével kiegyenlített. Az utolsó felvonásban ismét Piros diktálta a tempót, alig rontott az alapvonalról, és 3:0-ra, majd 5:2-re elhúzott, majd 2 óra 25 perc után boldogan terült el a pályán - jelentette az MTI.

A budapesti teniszező a serleg mellé 15 510 eurót (5,9 millió forint) kapott, és hétfőtől várhatóan - 38 helyet javítva - a 142. pozícióba jön fel a világranglistán.

Eredmény, döntő:
Piros Zsombor - Joel Josef Schwärzler (osztrák) 7:5, 4:6, 6:3

