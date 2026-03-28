A Fábián Bettina, Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid négyes alig maradt el a győztes németektől a vk második napján. Az éremszerzés azt jelenti, hogy 2021 óta továbbra is minden egyes vb-n, Eb-n és világkupán ott van a magyar csapat a dobogón - emlékeztetett rá tudósításában a hazai szövetség. Hosszú idő után először az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf – illetve az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória – nélkül versenyzett a magyar válogatott.

Rasovszky Kristóf ezúttal nem volt ott a magyar csapatban

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Rasovszky Kristóf nélkül tettek csodát a magyar nyíltvizi úszók

A 20.25 éves átlag életkorú csapat végig tartotta a lépést a németek rutinos négyesével, mellettük még a spanyolok voltak az élbolyban az utolsó váltásig. A végére német-magyar párharc alakult ki, mert a pénteken 10 kilométeren egyéniben elsőnek és másodiknak célba érő Florian Wellbrock és Betlehem Dávid tempója túl nagy volt a spanyol Mario Mendeznek. A befutó hasonlóan alakult, ezúttal is a német úszó örülhetett a győzelemnek.

Az egyéni után ma is próbáltam találni valami ellenszert Florianra és a végén lehajrázni, de még mindig nem sikerült. Ki kell értékelni, hol van az az apró lehetőség, amikor meg lehet fogni, mert verseny közben azért egyszer-egyszer éreztem, hogy most van esély... Jó előjel az egész szezonra nézve, hogy ma is végig ott tudtam lenni a lábán. Ők is jönnek az összes világkupára, azaz végig lehet csatázni az évet, és biztos, hogy majd meg lehet verni itt-ott”

– idézi az MTI az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávidot, aki a szövetség honlapjának nyilatkozott a verseny után.

A magyar váltó csodát tett az egyiptomi világkupán

Fotó: hunswim.com

„Nagyon vártuk a váltót. Tudtuk, hogy éremesélyesek vagyunk, és nagyon ügyesen tartotta mindenki a pozícióját, Sugi és Hunor is, nagyon büszkék vagyunk rájuk és a csapatra” – mondta Fábián Bettina.

Az esélyesek közül az olaszok és a franciák ezúttal nem voltak ott a mezőnyben.

A vk egy hónap múlva Ibizán folytatódik. Ott teljes programot lehet majd úszni, így az a viadal egyben Eb-válogató is lesz a magyar úszók számára.

Eredmény, 4x1500 méteres váltó:

1. Németország 1:09:24.6 óra

2. Magyarország 1:09:26.9

3. Spanyolország 1:10:10.90