Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

A hétszeres sznúkervilágbajnok világcsúcsot lökött Kínában. Az angol Ronnie O'Sullivan világrekordot jelentő 153-as bréket lökött a kínai Jusanban zajló World Open-viadalon, s 5-0-ra verte a walesi Ryan Dayt. A sportág legendájának rekordjához az is kellett, hogy az ellenfele hibájából szabad golyóhoz jusson.

Az 50 éves Ronnie O'Sullivan a Ryan Day elleni mérkőzésen az első játszmában (frame) ért el 153-as bréket, de ehhez is az kellett, hogy úgynevezett free ballhoz (szabad golyóhoz) jutott a rivális hibáját követően. 

Ronnie O'Sullivan világcsúcsot lökött a kínai Jusanban zajló World Open-viadalon
Fotó: Lo Ping Fai/Xinhua via AFP

Alapesetben a sznúkerben 147 a maximális brék, ez azonban akár 155-ig növelhető, ha az ellenfél hibája után még az összes golyó az asztalon van, a játékos pedig szabad golyóval kezdhet.

Versenyen az eddigi rekord 148-as brék volt, amelyet még 2004-ben, a skót Jamie Burnett lökött.

Az MTI azt írja, hogy a sportág legendájának tartott O'Sullivan a sikeres 153-as brék után mosolyogva nyugtázta a rekordot, miközben 147-es bréket pályafutása során már 17 alkalommal ért el, ez szintén csúcs. 

  • A leggyorsabb 147-es brék ugyancsak az ő nevéhez fűződik, ezt az 1997-es vb-n 5 perc 8 másodperc alatt teljesítette.
A mostani idényben O'Sullivan már két 147-es bréket is lökött, sőt, mindkettőt ugyanazon a mérkőzésen, a szaúdi Masters-viadal elődöntőjében.

