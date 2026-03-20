Az 50 éves Ronnie O'Sullivan a Ryan Day elleni mérkőzésen az első játszmában (frame) ért el 153-as bréket, de ehhez is az kellett, hogy úgynevezett free ballhoz (szabad golyóhoz) jutott a rivális hibáját követően.

Ronnie O'Sullivan világcsúcsot lökött a kínai Jusanban zajló World Open-viadalon

Alapesetben a sznúkerben 147 a maximális brék, ez azonban akár 155-ig növelhető, ha az ellenfél hibája után még az összes golyó az asztalon van, a játékos pedig szabad golyóval kezdhet.

Versenyen az eddigi rekord 148-as brék volt, amelyet még 2004-ben, a skót Jamie Burnett lökött.

Az MTI azt írja, hogy a sportág legendájának tartott O'Sullivan a sikeres 153-as brék után mosolyogva nyugtázta a rekordot, miközben 147-es bréket pályafutása során már 17 alkalommal ért el, ez szintén csúcs.