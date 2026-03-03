A fejlesztés révén a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet is. A beruházás egyetemi forrásbevonás mellett, társadalmi összefogásban valósult meg. Az egyetemen minden második mágneses rezonancia vizsgálatot gyerekeken végeznek, és évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra.

A Semmelweis Egyetemen megújult MR-vizsgálója

Fotó: Barta Bálint

Nagy bejelentést tett a Semmelweis Egyetem

Az ünnepélyes átadón részt vett dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter is, aki köszöntőjében arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem a rangsorokban a világ legjobb egy százalékában szerepel, az elmúlt évek során nemzetközi tudományos publikációs tevékenysége 70 százalékkal nőtt és Magyarország legkomplexebb, legjobb egészségügyi ellátója. Az orvosegyetemek között a világ 186., a világ összes egyeteme közül pedig a 272. helyen szerepel jelenleg, a kardiológiai tevékenysége a legjobb 30 között van, gyógyszerésztudományi tevékenysége pedig a 61. legjobb helyen áll a világon – sorolta dr. Hankó Balázs. A cél, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között szerepeljen és Közép-Európa és Európa egyik legjobb, legeredményesebb egészségügyi ellátója legyen – emlékeztetett.

A ma átadott gyermek-MR ötvözi a tradíciót, innovációt és a családokra, gyermekekre való figyelmet

– vélekedett a miniszter. Kitért rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében 128,8 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, illetve vár megvalósításra.

Nem csak a gép újult meg

Fotó: Barta Bálint

„Fontos számunkra, hogy Európa egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében, a Gyermekgyógyászati Klinikánkon a legkorszerűbb tudással és a legfejlettebb technológiával, a legmagasabb szintű ellátással segítsük a beteg gyerekek gyógyulását. Arra is odafigyelünk, hogy a kezelések a lehető legkisebb megterhelést jelentsék a kis pácienseinknek, és a kórházban töltött időt, amennyire csak lehet, könnyebbé és barátságosabbá tegyük számukra” – mondta köszöntőjében dr. Merkely Béla rektor. Emlékeztetett, hogy ez a fejlesztés egy jótékonysági kezdeményezéssel erősödött meg, amely 2024 végén indult.

„A kampány során valódi társadalmi összefogás segítségével több mint 100 millió forint támogatás gyűlt össze, ami a teljes bekerülési költség 10 százaléka. Több mint 2100 magánszemély ajánlotta fel adója 1 százalékát, sokan egyéni támogatásokkal segítették az egyetemi forrásbevonással megvalósított beruházást, és számos hazai nagyvállalat is a kezdeményezés mellé állt” – részletezte a rektor.

„Ez az összefogás jól mutatja, hogy az egyetem által képviselt értékek messze túlmutatnak az intézmény falain: a jövő generációinak egészsége közös felelősségünk” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla. A rektor köszönetet mondott Bodrogi Gyulának, Ónodi Eszternek, Kamarás Ivánnak és Szabó Zsófinak, akik nyilvános szerepvállalásukkal segítették a gyűjtést.