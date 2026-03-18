A hétszeres olimpiai bajnok világsztár ezúttal nem edzőteremből vagy versenyről jelentkezett, hanem egy igazi álomhelyszínről. Simone Biles egy hajón ünnepelte a 29. születésnapját, és a megosztott fotók alapján láthatóan remek hangulatban telt a különleges nap.

Simone Biles 23-szoros világbajnok hét olimpiai bajnoki címmel, négy további ötkarikás éremmel

Simone Biles fekete bikiniben is pózolt

A képsorozat legnagyobb figyelmet kapó darabjain Biles fekete bikiniben látható. A sportoló magabiztosan és felszabadultan pózolt, követői pedig azonnal reagáltak a bejegyzésre. A bikinis fotók különösen nagy érdeklődést váltottak ki, hiszen a tornász az utóbbi időszakban nyíltan beszélt arról is, hogy mellműtéten esett át.

Korábban őszintén beszélt a beavatkozásról

Biles 2025 novemberében mondta el, hogy mellnagyobbító beavatkozása volt, emellett alsó szemhéjplasztikáról és fülcimpa-helyreállító műtétről is beszélt.

Hangsúlyozta, hogy nem azért döntött így, mert elégedetlen lett volna önmagával, hanem azért, mert szeretné jól érezni magát a saját testében.

Azt is kiemelte, hogy fontos számára az őszinteség, mert szerinte a közösségi média sokszor torz képet mutat a valóságról. Úgy fogalmazott, szeretné, ha a fiatal lányok azt látnák: a saját testükkel kapcsolatos döntések az övék, és emiatt nincs helye szégyenérzetnek.

Elegáns szettben is megmutatta magát

A születésnapi összeállításban Simone Biles nemcsak bikiniben, hanem elegánsabb összeállításban is feltűnt. A fotók alapján ez az ünneplés egyszerre szólt a kikapcsolódásról, a nőiességről és az önazonosságról.

A bejegyzés népszerűségét jól mutatja, hogy nemcsak a rajongók figyeltek fel rá: a posztot kedvelte többek között Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin, valamint a magyar tornász Böczögő Dorina is.