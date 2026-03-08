A Strade Bianche 133 kilométer hosszú női versenyén döntő jelentőségű volt, hogy 33 kilométerrel a cél előtt az élbolyt egyperces lemaradással követő, számos esélyest magában foglaló üldözőcsoport egy motorost követve letért az útvonalról, ezzel több mint másfél percet veszített és kiszállt az elsőségért folyó küzdelemből.
A Strade Bianche esélyesei eltévedtek
Az utolsó négy kilométerhez egy nyolcfős élcsoport ért el együtt, a csoportot szétszakító sienai meredek emelkedőt kibírta három riválisával Chabbey, a főtérhez vezető lejtő kulcsfontosságú balkanyarjában pedig negyedikként befordulva kihasználta riválisai elfékezését. Így a lengyel Katarzyna Niewiadomát és német csapattársát, Franziska Kochot megelőzve diadalmaskodott.
Így tévedtek el az esélyesek:
A férfiaknál a szlovén Tadej Pogacar sorozatban harmadszor, pályafutása során negyedszer nyert, Valter Attila 70., Dina Márton pedig 88. lett.
A fehér murvás szakaszairól ismert toszkán egynapos viadalt megelőzően csütörtökön Pogacarról szektort neveztek el, ami a háromszoros győzteseknek jár. A világbajnok bringásnak ez volt az idei első erőpróbája. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 2022-ben negyedik, 2023-ban ötödik volt a Strade Bianchén.
Az indulók 14 murvás szektort teljesítettek, amelyeknek a teljes hossza több mint 60 kilométer volt. Az utolsó 90 kilométerre fordulva közelítette meg a nap szökését az UAE csapata által vezetett mezőny, amelyben a két magyar bringás ekkor már nem volt ott.
Nyolcvan kilométeren belül Pogacar tempóváltása darabjaira szakította az esélyesek csoportját az utolsó hosszú murvás szakaszon, a Monte Sante Marie-n, és a céltól mintegy 78 kilométerre egyedül maradt elöl a címvédő. Sikerét semmi sem veszélyeztette, előnye megközelítette a két percet is, még arra is volt energiája, hogy abban a kanyarban, ahol egy évvel korábban bukott, jelezze a kamerának: ezúttal minden rendben. Pogacar magabiztosan diadalmaskodva lett a viadal történetének első négyszeres győztese, sikerével maga mögött hagyta a svájci Fabian Cancellarát - írja az MTI.
Üldözői nagy csatát vívtak a második helyért, az utolsó mintegy 18 kilométerre ketten szakadtak el ebből a bolyból, a második helyet a 19 esztendős, Eb-bronzérmes francia tehetség, Paul Seixas szerezte meg, harmadikként Pogacar mexikói csapattársa, Isaac Del Toro ért célba.
Valter közel 13 perc lemaradással 70. lett, míg Dina a 88. helyen tekert be 21 perc feletti hátránnyal. Valter Attila később a közösségi oldalán arról számolt be, hogy kétszer is bukott és kerékpárt is kellett cserélnie.
Eredmények, Strade Bianche, Siena és környéke, 203 km (a procyclingstats alapján):
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 4:45:15 óra
2. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 1:00 perc hátrány
3. Isaac Del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 1:09 p h.