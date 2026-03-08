A Strade Bianche 133 kilométer hosszú női versenyén döntő jelentőségű volt, hogy 33 kilométerrel a cél előtt az élbolyt egyperces lemaradással követő, számos esélyest magában foglaló üldözőcsoport egy motorost követve letért az útvonalról, ezzel több mint másfél percet veszített és kiszállt az elsőségért folyó küzdelemből.

Pogacar újra történelmet írt a Strade Bianche versenyén

Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

A Strade Bianche esélyesei eltévedtek

Az utolsó négy kilométerhez egy nyolcfős élcsoport ért el együtt, a csoportot szétszakító sienai meredek emelkedőt kibírta három riválisával Chabbey, a főtérhez vezető lejtő kulcsfontosságú balkanyarjában pedig negyedikként befordulva kihasználta riválisai elfékezését. Így a lengyel Katarzyna Niewiadomát és német csapattársát, Franziska Kochot megelőzve diadalmaskodott.

Így tévedtek el az esélyesek:

A férfiaknál a szlovén Tadej Pogacar sorozatban harmadszor, pályafutása során negyedszer nyert, Valter Attila 70., Dina Márton pedig 88. lett.

A fehér murvás szakaszairól ismert toszkán egynapos viadalt megelőzően csütörtökön Pogacarról szektort neveztek el, ami a háromszoros győzteseknek jár. A világbajnok bringásnak ez volt az idei első erőpróbája. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 2022-ben negyedik, 2023-ban ötödik volt a Strade Bianchén.

Az indulók 14 murvás szektort teljesítettek, amelyeknek a teljes hossza több mint 60 kilométer volt. Az utolsó 90 kilométerre fordulva közelítette meg a nap szökését az UAE csapata által vezetett mezőny, amelyben a két magyar bringás ekkor már nem volt ott.

Nyolcvan kilométeren belül Pogacar tempóváltása darabjaira szakította az esélyesek csoportját az utolsó hosszú murvás szakaszon, a Monte Sante Marie-n, és a céltól mintegy 78 kilométerre egyedül maradt elöl a címvédő. Sikerét semmi sem veszélyeztette, előnye megközelítette a két percet is, még arra is volt energiája, hogy abban a kanyarban, ahol egy évvel korábban bukott, jelezze a kamerának: ezúttal minden rendben. Pogacar magabiztosan diadalmaskodva lett a viadal történetének első négyszeres győztese, sikerével maga mögött hagyta a svájci Fabian Cancellarát - írja az MTI.