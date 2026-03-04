A világelső teniszezőt teljesen váratlanul érte, amikor brazil vőlegénye letérdelt elé. Arina Szabalenka a lánykérés közben eltakarta arcát és teljesen elérzékenyült, mielőtt meglátta volna az eljegyzési gyűrűt.

Arina Szabalenka boldogabb, mint valaha

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Arina Szabalenka boldogsága határtalan

A brazil milliomos, Georgios Frangulis egy virágokkal díszített, gyertyafényes medence mellett kérte meg párja kezét. A fehérorosz sztár pedig egy végtelen jelet ábrázoló emojival, jegygyűrűvel és fehér szívvel posztolt az Instagramra. A videóhoz azt írta: „örökké együtt”.

A rajongók már hónapok óta találgatták, mikor fog összeházasodni a pár, különösen azután, hogy Szabalenka óriási utalásokat tett erre vonatkozóan a januári Brisbane-i tornán.

„Komolyan én vagyok a legnehezebb eset, és ti vagytok a legkeményebb emberek, mert képesek vagytok kezelni engem. Köszönöm, srácok. Szeretlek titeket. És köszönöm a barátomnak is. Remélem, hamarosan már másképp foglak hívni, ugye?” - köszönte meg csapatának és most már vőlegényének az akkori tornagyőzelmet Szabalenka.

A teniszcsillag 2024 májusában hozta nyilvánosságra románcát Frangulisszal. Ez két hónappal azután történt, hogy volt barátja, a fehérorosz jégkorongozó, Konsztantyin Kolcov meghalt, miután kiugrott egy miami szálloda erkélyéről.

