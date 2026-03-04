Az Egyesült Arab Emírségek (EAU) part menti városában, Fujairahban megrendezett Challenger tenisztornát kedden az iráni-izraeli-amerikai háború miatt le kellett mondani. Az ok: egy korábban lelőtt iráni drón roncsai egy, a helyszíntől körülbelül 15 kilométerre lévő olajmezőre zuhantak, és tüzet okoztak.

A háború a tenisztornát sem kímélte

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

A harcok miatt a tenisztornát is le kellett mondani

A torna közvetítéséből származó felvételeken többek között Hayato Matsuoka (21/Japán) és Daniil Ostapenkov (22/Fehéroroszország) játékosok láthatók, akik a selejtező mérkőzésüket félbeszakítva gyorsan elhagyják a pályát a robbanás után. Az ukrán Vladyslav Orlov (30) egy videót tett közzé, amelyben második selejtező győzelme után mesél tapasztalatairól: „Most fejeztem be a mérkőzésemet Fujairahban, de a tornát ma felfüggesztették. Miközben játszottam, hallottam a repülőgépek hangját, ahogy oda-vissza repültek. És itt a hegy mellett füst van, így jelenleg nem túl biztonságos a helyzet.”

Kedden az ATP először azt jelentette be, hogy: „A helyi hatóságokkal és biztonsági tanácsadókkal folytatott konzultációt követően a mérkőzéseket óvintézkedésként a nap hátralévő részére lemondták.” Röviddel ezután azonban a tornát teljesen lemondták.