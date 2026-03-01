A tenisztornát szombaton még befejezték – az orosz Danyiil Medvegyev pályafutása 23. ATP-trófeáját nyerte meg –, ám az ünneplést gyorsan beárnyékolták a drámai események. A szervezők hivatalosan is megerősítették, hogy minden játékos, edző és ATP-tisztviselő számára további három napra biztosítanak szállást és védett elhelyezést, amíg a helyzet nem rendeződik.

Danyiil Medvegyev átveszi a trófeát a dubaji ATP-torna döntője után 2026. február 28-án – a finálét még lejátszották, de a teniszezők a rakétatámadások miatt jelenleg nem tudják elhagyni az Egyesült Arab Emírségeket.

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

A teniszezők is csapdában: lezárt légtér, égő luxusszállodák

A beszámolók szerint iráni drónok és rakéták csapódtak be Dubaj több pontján. Találat érte a világhírű Palm Jumeirah egyik luxushotelét, valamint a vitorla alakú Burj Al Arab közelében is tűz ütött ki. A dubaji nemzetközi repülőtéren pánik tört ki, a terminált kiürítették, miután robbanások rázták meg a környéket.

A légteret teljesen lezárták, így a sportolók – köztük a friss bajnok Medvegyev – nem tudnak elutazni. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a térség több országában is robbanásokat jelentettek, bár a legtöbb támadást a légvédelem hatástalanította.

A döntőt még lejátszották

A férfi egyes döntőre még sor került, igaz, nem a tervezett forgatókönyv szerint: a holland Tallon Griekspoor sérülés miatt visszalépett, így Medvegyev végül játék nélkül ünnepelhetett. A páros finálét is megrendezték, amelyet a finn Harri Heliövaara és a brit Henry Patten nyert meg.

Sokan azonban már akkor is felelőtlen döntésnek tartották a mérkőzések lebonyolítását. A közösségi médiában több szurkoló is aggodalmát fejezte ki, szerintük „szürreális és idegőrlő”, hogy egy rangos ATP-döntőt rakétatámadások árnyékában rendeznek meg.

Mi lesz a következő tornákkal?

A jelenlegi helyzet nemcsak a dubaji verseny résztvevőit érinti, hanem az ATP-versenynaptár következő állomásait is. A játékosok utazási tervei felborultak, kérdéses, hogy időben meg tudják-e kezdeni a felkészülést az amerikai kemény pályás tornákra.

Egyelőre a legfontosabb a biztonság: a szervezők hangsúlyozták, hogy minden érintett számára biztosított a megfelelő elhelyezés és ellátás. A teniszvilág most nem a következő tornagyőzelemre, hanem a mielőbbi biztonságos hazatérésre vár.