A CrossFit-világ a napokban a 26.1-es feladatsor bűvöletében élt. Ez az első állomása a háromhetes globális versenysorozatnak, ahol profik és amatőrök százezrei mérik össze erejüket és tudásukat ugyan azokban a feladatsorokban. A sportág koroázatlan királynője, Tia-Clair Toomey-Orr terhesen vágott neki a feladatsornak, és világklasszis teljesítményt nyújtott.

Hogyan képes ilyen teljesítményre a terhes sztár?

Fotó: GOH CHAI HIN / AFP

Tia-Clair Toomey-Orr egy ausztrál sportolónő, akit a világ valaha volt legfittebb nőjeként emlegetnek. Ő a CrossFit Games történetének legsikereseb versenyzője, nyolcszoros bajnok, emellett olimpikon is. Az ötkarikás játékokon való részvételt 18 hónapnyi specifikus súlyemelő edzés után harcolta ki, eredetileg azért kezdett foglalkozni a sportággal, hogy CrossFit teljesítményét javítsa. Ehhez képest a 2016-os riói olimpián a 14. helyen végzett: szakításban 82, lökésben 107, összetettben 189 kilogrammos eredménnyel.

Toomey-Orr 2025-ben nyerte meg történelmi, nyolcadik bajnoki címét, majd tavaly novemberben jelentette be, hogy várandós, második gyermekét hordja szíve alatt. Első gyermeke 2023-ban született.

Az idei évben terhessége miatt versenyen kívül szerepel, nem hagyta abba a sportolást. A 26.1-es feladatsort a férje és egyben edzője, Shane Orr ellen teljesítette egy kimondottan látványos bemutató keretében. Az eredmény mindenkit megdöbbentett: Toomey-Orr 274 ismétlést darált le a 12 perces limitidő alatt. A pontszám még a csúcsformában lévő élsportolóknak is remek eredmény lenne, kismamaként viszont egészen emberfeletti.

„Tia lenyomott a 26.1-en... Mondjuk, biztos vagyok benne, hogy ez senkit sem lepett meg” - ismerte el a vereséget a férj.

A pontos feladatsor:

20 Wall-ball shots (6 kg-os labda nőknek / 9 kg férfiaknak) - medicinlabda dobás falra

18 Box jump-overs - doboz fölött átugrás

30 Wall-ball shots

18 Box jump-overs

40 Wall-ball shots

18 Medicine-ball box step-overs - átlépés a dobozon a labdával a kézben

66 Wall-ball shots (ez a „vízválasztó” szakasz)

18 Medicine-ball box step-overs

40 Wall-ball shots - Itt állt meg Toomey-Orr, 274-nél

18 Box jump-overs

30 Wall-ball shots

18 Box jump-overs

20 Wall-ball shots