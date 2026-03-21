Az Origón is írtunk már Ázsia legfontosabb MMA, kick-boksz és thai-boksz promóciójáról, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ONE Championshipről. A szervezet pénteken Thaiföldön rendezte meg a ONE Friday Fights 147 elnevezésű gáláját, amelynek a fő mérkőzésén a megüresedett harmatsúlyú thai-boksz világbajnoki címért csapott össze két egészen kiváló harcos.

Nong-O Hama, a thai-boksz egyik legendája

Kiütötték a thai-boksz legendáját

Ahogy a lenti felvételen látható, az öt menetesre kiírt bajnoki meccsen Asadula Imangazaliev kiütötte a legendás Nong-O-t, ezzel 12-0-ra javította a mérlegét. Nong-O kapcsán érdemes megjegyezni, hogy tudjuk, kiről is van szó, négyszeres Lumpinee Stadion bajnok, egyszeres Rajadamnern Stadion bajnok, korábban a ONE-nál volt már világbajnok, több sikeres címvédéssel. Nem mellesleg több mint 300 thai-boksz mérkőzés van már a háta mögött, most viszont egy csúnya bal horogba szaladt bele, amelyet követően eszméletlenül terült el a ringben (természetesen ekkor, a második menetben véget is ért a csata).