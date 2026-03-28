Péntek este érkezett a hír, miszerint a híres golfozó, Tiger Woods autóbalesetet szenvedett egy előzés során, és mivel ittasság jeleit mutatta, ezért őrizetbe vette a rendőrség a floridai Jupiter Islanden.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Tiger Woods ügyét jelenleg is vizsgálják

Az 50 éves sportoló egy kétsávos úton szenvedett autóbalesetet, miután Land Roverével, nagy sebességgel próbált megelőzni egy teherautót, ám Tiger Woods hátulról belerohant és gépjárműje az oldalára fordult − írja a Sky Sports. A szemtanúk szerint a baleset sokkal rosszabb következményekkel is járhatott volna, a golfozó állapotáról még nem érkezett bővebb információ.

John Budensiek, a Martin megyei seriffhivatal munkatársa úgy nyilatkozott, hogy Woods ittas állapot jeleit mutatta, ezért vették őrizetbe, azonban az alkoholszonda negatív eredményt adott. A rendőrség vizeletvizsgálatot is kért, ezt viszont megtagadta a sportoló, s később vádat is emeltek ellene.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

Nem ez volt Woods első autóbalesete, hiszen 2017-ben egyszer már letartóztatták ittas vezetés vádjával, sőt 2021-ben súlyos sérülést is szenvedett, amikor Los Angelesben ütközött. Akkor kis híján amputálni kellett a lábát, és közel másfél évig nem is tudott golfozni versenyszerűen.