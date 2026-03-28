Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Őrizetbe vették minden idők egyik legsikeresebb golfozóját. Tiger Woods, a 15-szörös Grand Slam-győztes klasszis a floridai Jupiter Islanden szenvedett autóbalesetet, miután egy előzési kísérlet során felborult a gépjárműjével.

Péntek este érkezett a hír, miszerint a híres golfozó, Tiger Woods autóbalesetet szenvedett egy előzés során, és mivel ittasság jeleit mutatta, ezért őrizetbe vette a rendőrség a floridai Jupiter Islanden.

Tiger Woods autóbalesetet szenvedett
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Tiger Woods ügyét jelenleg is vizsgálják

Az 50 éves sportoló egy kétsávos úton szenvedett autóbalesetet, miután Land Roverével, nagy sebességgel próbált megelőzni egy teherautót, ám Tiger Woods hátulról belerohant és gépjárműje az oldalára fordult − írja a Sky Sports. A szemtanúk szerint a baleset sokkal rosszabb következményekkel is járhatott volna, a golfozó állapotáról még nem érkezett bővebb információ.

John Budensiek, a Martin megyei seriffhivatal munkatársa úgy nyilatkozott, hogy Woods ittas állapot jeleit mutatta, ezért vették őrizetbe, azonban az alkoholszonda negatív eredményt adott. A rendőrség vizeletvizsgálatot is kért, ezt viszont megtagadta a sportoló, s később vádat is emeltek ellene.

Nem ez volt Woods első autóbalesete, hiszen 2017-ben egyszer már letartóztatták ittas vezetés vádjával, sőt 2021-ben súlyos sérülést is szenvedett, amikor Los Angelesben ütközött. Akkor kis híján amputálni kellett a lábát, és közel másfél évig nem is tudott golfozni versenyszerűen.

