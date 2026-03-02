Tizenhét éves tinitehetségen ámul a magyar sport: Horváth Botond nyerte a távolugrást a fedettpályás atlétikai országos bajnokságon, méghozzá 7,56 méterrel.

Fotó: Vedac Veszprem/Facebook

A Dobó SE klasszisa rögtön az első sorozatban 80,66-ot produkált, így az aranyérem sorsát már ekkor eldöntötte. Halász a folytatásban is jól dobott: két rontott kísérlet mellett 78,17, majd 78,59 és az utolsó sorozatban 79,95 méterig jutott. Németh Zsolt tanítványa minden érvényes kísérletével fölényesen diadalmaskodott volna, ugyanis a második helyen végzett, vb-nyolcadik Szabados Ármin 75,34 méterig jutott. A bronzérmet Varga Donát szerezte meg 74,90-el, 84 cm-rel megelőzve a tokiói vb-n 11. klubtársát, Rába Dánielt.

A vasárnap délutáni döntők legizgalmasabb versengését a férfi távolugrás hozta, amelyet a friss U18-as országos csúcstartó, mindössze 17 éves Horváth Botond nyert meg utolsó, 7,56 méteres ugrásával. Azt megelőzően 7,45 méterrel holtversenyben állt Hodossy-Takács Sámuellel, akivel a második legjobb kísérlete (7,41 m) is megegyezett, és riválisa harmadik legjobb kísérlete miatt állt előtte a rangsorban, mivel a debreceni atlétának 7,30 méter, míg a VEDAC-ot erősítő Horváthnak 7,25 volt a harmadik legjobbja.

Molnár Attila és Kozák Luca is imponáló teljesítménnyel aranyérmes

A FTC futója ősszel csatlakozott a svájci Laurent Meuwly csoportjához, azaz mások mellett a holland Femke Bollal edz majd együtt, s ennek már ebben az idényben is látszottak az eredményei – írja az MTI. Molnár ugyanis február elején Ostravában 45.01 másodpercre javította a 400 méter Európa-rekordját. Ezúttal az egykörös távot vállalta az ob-n, s ezúttal is bizonyította klasszisát, mert

noha kicsit visszafogottabb tempóban kezdett, a táv második felében ritmust váltott, és végül nagy egyéni csúcsot jelentő 20.96 másodperces eredménnyel győzött.

A Molnárhoz hasonlóan biztosan világbajnoki induló

Kozák Luca már szombaton bizonyította, hogy a formájára nem lehet panasz, 60 méter síkon ugyanis megszorongatta a győztes Takács Boglárkát, és közben egy tizedmásodpercet javított 7.40 másodperces egyéni csúcsán.

Vasárnap fő számát, a 60 gátat rendezték, és mivel legnagyobb hazai riválisa, a címvédő Tóth Anna sérülés miatt nem indult, aranyérmét gyakorlatilag biztosra lehetett venni. Kozák ennek megfelelően simán nyerte az előfutamát, majd a döntőt is. Utóbbit 8.03 másodperces eredménnyel, ami öt századdal marad el idei legjobbjától.