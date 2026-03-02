Tizenhét éves tinitehetségen ámul a magyar sport: Horváth Botond nyerte a távolugrást a fedettpályás atlétikai országos bajnokságon, méghozzá 7,56 méterrel.
A Dobó SE klasszisa rögtön az első sorozatban 80,66-ot produkált, így az aranyérem sorsát már ekkor eldöntötte. Halász a folytatásban is jól dobott: két rontott kísérlet mellett 78,17, majd 78,59 és az utolsó sorozatban 79,95 méterig jutott. Németh Zsolt tanítványa minden érvényes kísérletével fölényesen diadalmaskodott volna, ugyanis a második helyen végzett, vb-nyolcadik Szabados Ármin 75,34 méterig jutott. A bronzérmet Varga Donát szerezte meg 74,90-el, 84 cm-rel megelőzve a tokiói vb-n 11. klubtársát, Rába Dánielt.
A vasárnap délutáni döntők legizgalmasabb versengését a férfi távolugrás hozta, amelyet a friss U18-as országos csúcstartó, mindössze 17 éves Horváth Botond nyert meg utolsó, 7,56 méteres ugrásával. Azt megelőzően 7,45 méterrel holtversenyben állt Hodossy-Takács Sámuellel, akivel a második legjobb kísérlete (7,41 m) is megegyezett, és riválisa harmadik legjobb kísérlete miatt állt előtte a rangsorban, mivel a debreceni atlétának 7,30 méter, míg a VEDAC-ot erősítő Horváthnak 7,25 volt a harmadik legjobbja.
Molnár Attila és Kozák Luca is imponáló teljesítménnyel aranyérmes
A FTC futója ősszel csatlakozott a svájci Laurent Meuwly csoportjához, azaz mások mellett a holland Femke Bollal edz majd együtt, s ennek már ebben az idényben is látszottak az eredményei – írja az MTI. Molnár ugyanis február elején Ostravában 45.01 másodpercre javította a 400 méter Európa-rekordját. Ezúttal az egykörös távot vállalta az ob-n, s ezúttal is bizonyította klasszisát, mert
noha kicsit visszafogottabb tempóban kezdett, a táv második felében ritmust váltott, és végül nagy egyéni csúcsot jelentő 20.96 másodperces eredménnyel győzött.
A Molnárhoz hasonlóan biztosan világbajnoki induló
Kozák Luca már szombaton bizonyította, hogy a formájára nem lehet panasz, 60 méter síkon ugyanis megszorongatta a győztes Takács Boglárkát, és közben egy tizedmásodpercet javított 7.40 másodperces egyéni csúcsán.
Vasárnap fő számát, a 60 gátat rendezték, és mivel legnagyobb hazai riválisa, a címvédő Tóth Anna sérülés miatt nem indult, aranyérmét gyakorlatilag biztosra lehetett venni. Kozák ennek megfelelően simán nyerte az előfutamát, majd a döntőt is. Utóbbit 8.03 másodperces eredménnyel, ami öt századdal marad el idei legjobbjától.
A nemzetközi élmezőnyhöz közelítő két ugró, Bátori Lilanna és Böndör Márton is könnyedén nyert: előbbi 1,88 méterrel lett a női magasugrás bajnoka, utóbbi pedig 5,42 méterrel a férfi rúdugrásé.
Remek csatát hozott a női 200 méter első számú, aranyéremről döntő futama, ebben a 400-on ezüstérmes Molnár Janka 23.85 másodperces egyéni rekorddal szerezte meg az aranyat, a 23.98-cal célba érő Sulyán Alexa előtt.
Eredmények, a 2. nap győztesei:
férfiak:
200 m: Molnár Attila (FTC) 20.96 másodperc
800 m: Polyánki Bence (BEAC) 1:52.25 perc
3000 m: Kalász Bertold (Centrál Elit AC) 8:09.89 perc
60 m gát: Eszes Dániel (VSD) 7.86 másodperc
távolugrás: Horváth Botond (VEDAC) 7,56 méter
rúdugrás: Böndör Márton (Győri AC) 5,42 méter
4x400 m: UTE (Szilveszter Marcell, Csernus Péter László, Földi Gergő, Csahóczi Csanád) 3:15.04 perc
gerelyhajítás: Magyar Szabolcs Tamás (FTC) 66,79 méter
kalapácsvetés: Halász Bence (Dobó SE) 80,66 méter
nők:
200 m: Molnár Janka (TSC-Geotech) 23.85 másodperc
800 m: K. Szabó Gabriella (NYSC) 2:12.67 perc
3000 m: Urbán Zita (BHSE) 9:22.79 perc
60 m gát: Kozák Luca (DSC-SI) 8.03 másodperc
távolugrás: Bánhidi-Farkas Petra (MTK) 6,38 méter
magasugrás: Bátori Lilianna (Vasas) 1,88 méter
4x400 m: SVSE (Felber Kata Zselyke, Rapai Fanni, Kovács Kincső, Besenyődi Petra) 3:47.78 perc
gerelyhajítás: Bogdán Annabella (Békéscsabai AC) 57,04 méter
kalapácsvetés: Csatári Jázmin Anna (VEDAC) 66,44 méter
