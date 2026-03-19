A vegyes harcművészetek története ikonikus pillanatokat teremtett az évek során, de a sportág hamarosan valami olyasminek lesz tanúja, amiről még évekig fognak beszélni. A küzdősportok számára mérföldkőnek számító lépésként egy brooklyni MMA promóció bejelentette, hogy két transznemű sportoló egymás ellen lép ketrecbe egy világbajnoki címmeccsen.

„A Critical Combat 2026. június 20-án tér vissza Middletownban, New Jersey-ben” – írta a promóció az Instagramon. „Történelmi társ fő mérkőzésen Summer Brady és Gita Figueroa belépnek a Critical Combat ketrecébe, mindketten a vitathatatlan Critical Combat bajnoki címért küzdenek. A szuperkönnyű súlycsoportban vívott mérkőzés lesz az első MMA világbajnoki címért folyó küzdelem két transznemű sportoló között.” A történelmi kártya mögött álló promóció a Critical Combat, amely kezdetben CSE Combat néven működött. 2025 áprilisában indította el működését az első gálájával, a Critical Combat 1: The Reckoninggal. Most pedig, miután átnevezték magukat, a promóció visszatér a negyedik eseményével.

Az egyik fő attrakció egy címmeccs lesz két transznemű sportoló, Summer Brady és Gita Figueroa között. Még soha nem hallottál róluk? Talán azért, mert mindketten csak most debütálnak a profi MMA-ban, ami érdekes fénytörésbe helyezi azt a tényt, hogy egyől világbajnoki övért harcolhatnak majd... Bár ez lesz az első profi MMA-találkozójuk, összességében ez lesz a harmadik alkalom, hogy küzdősportokban találkoznak egymással; mindkét korábbi találkozásuk amatőr thai-boksz szabályrendszerben volt.

 

