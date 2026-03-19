„A Critical Combat 2026. június 20-án tér vissza Middletownban, New Jersey-ben” – írta a promóció az Instagramon. „Történelmi társ fő mérkőzésen Summer Brady és Gita Figueroa belépnek a Critical Combat ketrecébe, mindketten a vitathatatlan Critical Combat bajnoki címért küzdenek. A szuperkönnyű súlycsoportban vívott mérkőzés lesz az első MMA világbajnoki címért folyó küzdelem két transznemű sportoló között.” A történelmi kártya mögött álló promóció a Critical Combat, amely kezdetben CSE Combat néven működött. 2025 áprilisában indította el működését az első gálájával, a Critical Combat 1: The Reckoninggal. Most pedig, miután átnevezték magukat, a promóció visszatér a negyedik eseményével.

Két transznemű sportoló vívja a társ fő meccset

Az egyik fő attrakció egy címmeccs lesz két transznemű sportoló, Summer Brady és Gita Figueroa között. Még soha nem hallottál róluk? Talán azért, mert mindketten csak most debütálnak a profi MMA-ban, ami érdekes fénytörésbe helyezi azt a tényt, hogy egyől világbajnoki övért harcolhatnak majd... Bár ez lesz az első profi MMA-találkozójuk, összességében ez lesz a harmadik alkalom, hogy küzdősportokban találkoznak egymással; mindkét korábbi találkozásuk amatőr thai-boksz szabályrendszerben volt.