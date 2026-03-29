Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kőkemény rivális ellen tér vissza a ringbe a nehézsúlyú ökölvívás korábbi világbajnoka. Tyson Fury nem akárhogyan készül a mérkőzésre, két héttel az ütközet előtt még egy oroszlánt is „megszelídített”.

Tyson Fury már ötször vonult vissza a profi ökölvívástól, de mindig meggondolta magát és visszatért a ringbe. A 37 éves sztár április 11-én az orosz Arszlanbek Mahmudovval csap össze, a közel két méter magas, óriási ütőerővel rendekező bunyós ellen nem számíthat könnyű mérkőzésre.

Tyson Fury áprilisban visszatér
Tyson Fury áprilisban visszatér
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Ezt korábban maga is kihangsúlyozta, hozzátéve, hogy szándékosan választott olyan ellenfelet, aki kihívást jelenthet számára. Fury már gőzerővel készül az ütközetre, nemrég pedig egy olyan fotó került fel róla az internetre, ami megdöbbentette a rajongókat.

Tyson Fury megszelídített egy oroszlánt?

A korábbi nehézsúlyú világbajnok Thaiföldön tréningezett, majd nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor fémláncon sétáltatott egy oroszlánt. Fury látszólag félelem nélkül tette mindezt, és még meg is simogatta a fenevadat. 

„Jó fiú, jó fiú, csak egy kis Simba-kölyök” 

– jegyezte meg viccelődve a botrányairól is híres bokszoló, akit máris Mike Tysonhoz hasonlítottak – a legendás amerikai ökölvívó korábban három bengáli tigrist tartott az otthonában.

Fury leendő ellenfele éppen az „Oroszlán” becenévre hallgat, a James Bond-filmek főgonoszaihoz is hasonlított Mahmudov ráadásul szintén nem retten meg a vadállatoktól, ugyanis medvékkel szokott birkózni, hogy formában tartsa magát.

A két bokszoló ütközetét április 11-én Londonban, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának stadionjában rendezik – a mérkőzést a Netflix sugározza élőben világszerte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!