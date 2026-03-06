A világranglista 95. helyezett Udvardy Panna az ukrán Anhelina Kalinyina (189.) ellen lépett pályára pénteken, és két szoros szettben maradt alul a 2 óra 25 perces találkozón, amit zárt kapuk mögött rendeztek, biztonsági emberek felügyelete mellett. A magyar teniszezőt ugyanis még a mérkőzés előtt megfenyegették: a zsarolók üzenetben közölték vele, hogy ki kell kapnia, különben elrabolják a szüleit, ráadásul egy fegyvert ábrázoló fotót is küldtek neki.

Udvardy Panna vereséget szenvedett ukrán ellenfele ellen

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Udvardy Panna esete egy dologban különleges

Nemrég mi is megírtuk, hogy Udvardy Panna halálos fenyegetést kapott, mielőtt pályára lépett volna egy ukrán teniszező ellen. Udvardy Panna esete sajnos nem egyedi, a legtöbb teniszező élt már át hasonlót, ugyanakkor a magyar játékos esete valóban különlegesnek számít.

Az egész profi tenisznek ez talán a legnagyobb problémája, egy régóta megoldatlan kérdés. Veszélyesebb, mint a dopping

– mondta el kérdésünkre Siklós Erik, tenisz szakíró, aki a Magyar Tenisz Szövetségnek is dolgozik, és testközelből élt át az Udvardy Panna esetéhez hasonló fenyegetéseket.

Siklós Erik elmondta, sajnos szinte minden profi teniszezőt ért már hasonló zaklatás, legutóbb éppen Indian Wellsben az olasz Lucrezia Stefanini kapott, szintén Whatsapp-üzenetet zsarolóktól, sőt, ő is kapott képet fegyverről is, így a szakember nem zárja ki, hogy ugyanaz a bűnszervezet állhat a két eset mögött.

Többen is jártak Udvardy cipőjében

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

„Alapvető újdonság ebben nincs, de az egy új szint, hogy a mérkőzés előtt érkezik a fenyegetés és Whatsappon. Nincs olyan profi teniszező, aki ne kapott volna hasonlóan durva üzentet, de ezek eddig meccs után érkeztek a felzaklatott, vesztes fogadóktól és nem a mérkőzés előtt, ami durván befolyásolni tudja a meccs kimenetelét” – fogalmazott Siklós, aki maga is átélt hasonlókat, amikor profi játékos közösségi oldalát kezelte, de a megoldás egyelőre várat magára.

Az igazi megoldás az lenne, ha nem lehetne fogadni a meccsekre, de ilyen nem hiszem, hogy lesz. A fogadás elindulásával óriási plusz forrás jött a teniszbe, amiből óriási bevétele van a tenisznek és minden más sportágnak is. Annyit lehet tenni, hogy az illetékesek fülön csípnek pár gazembert és jól megbüntetik őket

– mondta a szakíró, aki szerint az is új, hogy Whatsappon, privát számon zaklatják a játékosokat, mert korábban a közösségi oldalak (kamu)profiljain keresztül jöttek az üzenetek.