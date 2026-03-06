Udvardy Panna az ukrán Anhelina Kalinyina ellen végül zárt kapuk mögött lépett pályára, és két szoros szettben kapott ki az Antalyában megrendezett meccsen, amelyen nézők nem lehettek, ráadásul biztonsági emberek figyeltek a magyar játékosra.

Udvardy Panna komoly fenyegetéseket kapott a meccse előtt

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Udvardy Panna az éjszaka közepén telefonált

Udvardy Pannát üzenetben fenyegették meg a pénteki mérkőzése előtt, hogy veszítse el a párharcot az ukrán Anhelina Kalinyina ellen, különben elrabolják a családját.

„Figyelmesen olvasd el, Panna.

Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk.

Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz.

Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed.

Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel.”

A játékos édesapja, Udvardy Gábor az Indexnek mondta el, hogy a játékos később egy újabb, fegyvert ábrázoló üzenetet is kapott.

Amikor elmesélte családjának, hogy milyen üzeneteket kapott, mindannyian megrémültek, elkezdték hívni a családot, barátokat, és több ismerőssel is beszéltek, de mindannyian arra biztatták a lányt, hogy „ne engedjen a zsarolásnak”.

Az édesapa arról is beszámolt, hogy a WTA (Női Tenisz Szövetség) is nyomozni kezdett az ügyben, Udvardy Panna pedig megtette a feljelentését a zsarolással kapcsolatban, valamint a magyar külügy isztambuli nagykövetsége is azonnal akcióba lépett. A hírt Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette.

„Felmerült az is, hogy ne álljon ki a meccsre Panna, de hát ő sportoló, neki teniszeznie kell” – mondta Udvardy Gábor, de végül arra a megoldásra jutottak, hogy nézők nélkül kerül sor az összecsapásra, ráadásul két biztonsági őr is folyamatosan figyelt a lány épségére.