A női MMA légsúlyú mezőnyének egyik legizgalmasabb, leginkább hullámzó pályafutását bejáró alakja kétségtelenül a jelenleg az UFC-t erősítő Ariane da Silva. A brazil harcos – akit a szurkolók sokáig Ariane Lipski néven ismertek – nemcsak technikai tudásával, hanem mentális erejével és látványos stílusával is maradandót alkotott a nemzetközi porondon. Da Silva 1994-ben született Brazíliában, és már fiatalon a küzdősportok felé fordult. Thai-boksz alapokra építette fel MMA-karrierjét, amely gyorsan ígéretes irányt vett. A regionális szervezetekben (brazil) aratott győzelmei – különösen kiütéses sikerei – hamar reflektorfénybe állították. A lengyel székhelyű KSW-nél (Konfrontacja Sztuk Walki) szerzett hírnevet, ahol 2018-ban megszerezte a szervezet női légsúlyú bajnoki övét. Ott mutatta meg először igazán, hogy nem csupán technikás, hanem kifejezetten agresszív, befejezésekre törő versenyző, aki még kétszer meg is védte a bajnoki címét a promóciónál.

A szexi UFC harcos nem ismer kegyelmet a ketrecben

Fotó: Ariane Lipski da Silva Instagram-oldala

Az UFC sorait erősíti jelenleg a brazil sportoló

Teljesítménye elég volt ahhoz, hogy szerződést kapjon a sportág csúcsszervezetétől, az Ultimate Fighting Championship-től (UFC). A világ legerősebb női légsúlyú mezőnyében azonban már korántsem várt rá könnyű út. Debütálása 2019-ben vereséggel zárult, amikor Joanne Calderwood pontozással múlta felül. A kezdeti nehézségek rávilágítottak arra, hogy a nemzetközi elitben minden apró hiba megbosszulja magát. Da Silva azonban nem roppant össze, 2019 novemberében két vereséget követően győzelmet aratott Isabella de Padua ellen, jelezve, hogy képes alkalmazkodni a legmagasabb szinthez is. Pályafutása során több hullámvölgyet is megélt: vereséget szenvedett például Molly McCann és Antonina Shevchenko ellen is, ugyanakkor rendre vissza tudott kapaszkodni.

Mérlege a profi MMA-ban 17 győzelmet és 11 vereséget számlál, sikereinek jelentős részét befejezéssel – kiütéssel vagy feladással – érte el. Ez is mutatja, hogy stílusa nem a biztonsági játékra épül. A brazil harcos pályafutása jól példázza, milyen szintű alkalmazkodás szükséges a női MMA elitjében, és Da Silva azt is bizonyítja, hogy néhány vereség nem akadályozhatja meg az embert abban, hogy továbbra is menjen a saját útján.