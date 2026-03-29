Komoly botrány vezette fel Georgio Poullas és Arman Tsarukyan visszavágóját, ugyanis előbbi a Real American Freestyle (RAF) gálájának sajtótájékoztatóján azzal hergelte ellenfelét, hogy szívesen randizna a UFC-sztár ketrecharcos barátnőjével, az influenszerként is ismert Nina Dramával.

A UFC-sztár, Arman Tsarukyan másodszor is legyőzte Georgio Poullast

A megjegyzést Tsarukyan nem hagyta szó nélkül, és megfenyegette az amerikait.

A barátnőmmel? Soha nem beszélhet senki a családomról. Ha valaki a szájára veszi az anyámat, a nővéremet, vagy a barátnőmet, az halott ember lesz.

Nem érdekel, hogy ez RAF, vagy UFC öv, ha hozzányúlsz a családomhoz, meghalsz, szóval fogd be a szád, és légy tisztelettudó a nőkkel, rendben? Rólam beszélhetsz, de a hozzám közelállókról nem” – fakadt ki az örmény.

A női MMA egyik legnagyobb sztárja, Nina Drama később személyesen is számon kérte Poullast a nyilvános megjegyzése miatt, aki állítólag bocsánatot kért, amiért tiszteletlen volt.

Nina Drama confronted Georgio Poullas after the press conference and made him apologize for his comments 😳



"Georgio, what was that? That was sh*tty promo, respectfully. It's disrespectful. I didn't like that sh*t."



A két sportoló között egyébként már korábban is komoly feszültség volt. Az első mérkőzésük után tömegverekedés tört ki, amikor Tsarukyan a meccs után megütötte riválisát, a mérkőzés alatt pedig ellenfele torkára ütött.

Birkózószőnyegen varázsolt a UFC-sztár

A hétvégi összecsapásukon sokáig mindketten taktikusan, óvatosan küzdöttek, a harmadik menet végén viszont Tsarukyan egy látványos, négy pontot érő dobással a hátára hajította ellenfelét, amivel végleg eldöntötte a meccset, ugyanis a pontozók 9-3 arányban őt hozták ki győztesnek.

Tsarukyan mérkőzés után kihívta korábbi edzőpartnerét, az egykori UFC-sztárt, Colby Covington-t, akit kemény szavakkal kritizált.

„Azt a hülye Colby Covingtont akarom. Floridában túl sokat beszél, de lássuk, mit tud a RAF szőnyegén, ha kipróbálja magát a birkózásban. Keményebben fogom eldobni őt, mint Georgiót” – mondta Arman.

Arman Tsarukyan just LAUNCHED Georgio Poullas and won their match via points (9-3) 🔥 #RAF07pic.twitter.com/sYXe4mfOAt — Championship Rounds (@ChampRDS) March 29, 2026

A szervezetet 2025 áprilisában alapította meg Chad Bronstein, Terri Francis és a megboldogult Hulk Hogan. A RAF alapítóinak a célja az volt, hogy az Egyesült Államok legjobb szabadfogású birkózóit sztár státuszba emeljék, de több neves birkózó mellett MMA-harcosok is szőnyegre lépnek.