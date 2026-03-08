A címmérkőzés mellett további öt összecsapást jelentett be az Ultimate Fighting Championship (UFC) szervezet, melynek könnyűsúlyú bajnoka a 29 éves Ilia Topuria, aki eddigi mind a 17 meccsét megnyerte. A Fehér Ház kertjében rendezett eseményen Justin Gaethje tesz kísérletet arra, hogy legyőzze a spanyol színekben versenyző harcost.

Ilia Topuria az UFC könnyűsúlyú bajnoka

Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kikre kell számítani az UFC fehér házi gáláján?

Donald Trump amerikai elnök, a ketrecharc nagy kedvelője, tavaly júliusban jelentette be, hogy 2026-ban UFC-rendezvényt tartanak a Fehér Ház területén az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként. Utóbb azt is közölték, hogy az eseményt 2026. június 14-én, Trump 80. születésnapján rendezik meg – írja az MTI.

A mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének számító Fehér Ház kertjébe 20-25 ezer nézőt várnak.

A főmérkőzés előtt még olyan sztárok lépnek be a ketrecbe, mint Alex Pereira, aki Ciryl Gane ellenfele lesz, de ott van Sean O'Malley is, neki Aiemann Zahabi lesz a kihívója.